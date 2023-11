Esta foto de los reyes lleva más de 1.000 comentarios: la razón no se ve pero deja flipando a muchos

Una foto de los reyes en el Museo Reina Sofía de Madrid se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales por un motivo insospechado y que está haciendo alucinar a muchos.

La imagen en cuestión la ha publicado la propia Casa Real y en ella aparecen Felipe VI y Letizia junto a dos obras: Gertrude Stein, del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y Autorretrato, del Museo Picasso de París.

Todo ello en la inauguración de la exposición "Picasso 1906. La gran transformación", con la que se cierra el programa oficial de muestras internacionales con las que se ha conmemorado el 50 aniversario del fallecimiento del artista malagueño.

Felipe VI y Letizia han recorrido las distintas salas donde se muestran las 120 obras procedentes de colecciones privadas y pinacotecas como el Museo de Arte Moderno (MOMA) y el Metropolitan Museum of Art (Met) de Nueva York, (Met), el Louvre y el Museo Picasso de París o el Prado.

Pero lo que está dando tanto de qué hablar de la foto tiene poco que ver con el arte: cientos de personas, vinculadas la mayoría a la derecha y a la ultra derecha, cargan contra los monarcas por estar en un museo en medio de la situación política de España.

Por ejemplo, un usuario dice: "Con la que está cayendo. No tenéis vergüenza". Otro apunta: "España hundiéndose por Sánchez, y vosotros rascándoos los cojones visitando museos. Hay momentos en los que me alegraría que tuvieseis que hacer las maletas y largaros de España. No tenéis cojones para nada. Soy monárquico convencido, pero dais vergüenza en estos momentos".

Y más: "Mejor no publicar nada, ya sabemos q tiene q firmar si o si y q no es culpa suya, pero estas fotos en este momento hieren más que otra cosa. SSMM".

También son muchos los que, de tendencias más de izquierdas, están estupefactos con esos comentarios. Por ejemplo uno dice: "Yo vine aquí por las risas 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣y casi acabo ahogado en lágrimas de facha".