Esta es la máquina expendedora que puedes encontrar en Berlín y que ayuda a luchar contra el VIH

El tiktoker Rafa (@rafaberlintours), un chico español que vive en Berlín y se dedica a hacer tours turísticos, ha enseñando cómo es la sorprendente máquina expendedora que te puedes encontrar por las calles de la capital alemana.

"Aquí tenéis una máquina expendedora que no vais a ver en muchos sitios del mundo", ha relatado el español al inicio del vídeo, enseñando la curiosa máquina antes de empezar a explicar cuál es su finalidad.

"Una máquina expendedora de jeringuillas, ya que es la capital de la droga, por lo menos que se haga de forma segura", ha comentado el creador de contenido.

"Podéis ver en este mapa que vienen ubicados las demás máquinas expendedoras, con los diferentes servicios que ofrecen o productos que venden", ha expuesto el guía turístico.

"Como veis, hay un montón de tipos de jeringuillas diferentes para todos sus usos diferentes. Al fin y al cabo, aquí en el barrio donde estamos, en Kreuzberg, que visitamos en el tour alternativo, hay mucha droga y se ven jeringuillas por todas partes", ha asegurado el usuario.

"Tiene que haber lugares donde dejarlos con seguridad para que no lo pise nadie. Y tiene que haber sitios donde se pueda comprar una jeringuilla segura para que la gente no reúse con sus amigos jeringuillas ya usadas, que es el vector más típico del sida", ha explicado el tiktoker.

"Yo trabajaba en la cafetería take away de enfrente, cruzando la calle. La cantidad de cambio que me venían a pedir para poder usar la máquina cada día es incontable", ha añadido una usuaria en la sección de comentarios.

"Es algo que como son sociedad nos impactó, pero es una forma de afrontar el problema mientras se buscan soluciones", "Buena idea, pero deberían ser gratis los expendedores", han reflexionado otros usuarios.