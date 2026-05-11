Esta potente frase de Serrat sobre el peligro de la democracia merece la pena escucharla una y otra vez

El cantautor Joan Manuel Serrat ha sido entrevistado por el periodista José Luis Sastre en el programa El Juicio, que se emite en La 2 de TVE, y ha hablado sobre la situación del país, de la democracia y los peligros que la acechan desde las propias instituciones con el ascenso de la ultraderecha.

Serrat, preguntado por si entiende que los jóvenes puedan sentir cierta sensación de frustración al vivir en un mundo precarizado o sin un acceso sencillo a la vivienda, ha explicado que sí que lo comprende, pero ha indicado que lo les afecta a ellos afecta a todos.

"La vivienda es un derecho constitucional clarísimo. Está en nuestras leyes, en los derechos humanos, pero lo que no está es en la realidad, no solo con los jóvenes, a los viejos se nos echa, a los ciudadanos se nos echa. Lo que les afecta nos afecta a todos. Los derechos adquiridos se pueden perder constantemente si uno los desatiende", ha asegurado.

Entonces, Serrat ha dejado una potente reflexión: "Quizá hay una gran responsabilidad de desatención a todas estas cosas, porque en los espacios donde se duerme la democracia, los tiranos están despiertos".

En los espacios donde se duerme la democracia, los tiranos están despiertos Joan Manuel Serrat

Además, ha añadido que la sociedad en su conjunto es la que lo desatiende: "La clase política es fruto de la sociedad. Esto de poner por una parte a la clase política como responsables de esto, a una parte de la clase política porque otra parte lo fomenta".

Serrat también ha confesado que "perderemos todo aquello que no seamos capaces de defender porque avanzan las tendencias totalitarias como soluciones a este tipo de cuestiones".

¿Se puede revertir?

El cantautor catalán también ha sido preguntado por si cree que ya es tarde para revertir estas tendencias. "No, no hay nunca es tarde. Las cosas se revierten, se pueden revertir. Dependerá del entusiasmo que se le ponga y del valor que se de a ello", ha sentenciado.

Serrat ha remarcado, eso sí, que "lo que es seguro es que nadie va a venir a arreglarlo lo que nosotros no somos capaces de arreglar". Ahí ha puesto el ejemplo de todo lo que está pasando con el cambio climático.

"No podemos quejarnos del cambio climático desde hace tantos años permitiendo constantemente que los causantes y responsables les baste con convertirse en negacionistas para no tener que enfrentar los costes de esta operación. No se puede dejar de vigilar a nuestros responsables", ha detallado.

Respuestas a discursos de "con Franco vivíamos mejor"

Finalmente, también ha opinado sobre aquellos discursos que dicen que "con Franco no vivíamos tan mal" al ser preguntado por lo que se ha hecho mal durante todos estos de democracia.

"Debo decirte que en la clase trabajadora se oye poco. En los herederos de los perdedores de la guerra este argumento se oye poco, ellos sí han sabido lo que era el franquismo. Se oye en otros ámbitos y hay me agarraría yo al argumento de Manolo Vázquez Montalbán de que contra Franco vivíamos mejor, no con Franco. Había un objetivo claro contra el que luchar", ha sentenciado.

Además, sí que ha insistido en que "no es tan trasversal como se quiere hacer ver". "Existe, pero hay unos que tienen más voz que otros, entonces deja de ser trasversal. Hay unos que potencian más el desengaño y desencanto", ha concluido.