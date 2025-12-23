Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Joan Manuel Serrat tiene algo muy importante que decir a ese 21% de españoles que preferiría vivir en el franquismo
Un mensaje a navegantes. 

Rodrigo Carretero
El músico Joan Manuel Serrat, premiado con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, ha lanzado un importante mensaje a todos aquellos españoles que últimamente prefieren que vuelva el franquismo.

En concreto, es un 21% los españoles que ven como 'buena o muy buena' la etapa de la dictadura de Francisco Franco, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado mes de octubre.

Con esos datos en el centro del debate, Serrat se ha referido a la importancia de la democracia en el acto en el que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, le ha entregado la Medalla de Oro de la Generalitat, la máxima distinción que otorga la institución.

"Solo con una democracia en justicia y en libertad, solo con un sistema que refuerce nuestra tolerancia, nuestra capacidad de convivir, de tratar de entender al que es diferente, solo con eso encontraremos un camino que nos conduzca al futuro", ha subrayado Serrat.

El orgullo de que un obrero se llame obrero

Ha hablado, además, de cómo fueron sus inicios, precisamente durante el franquismo. "Yo era la esperanza de mi familia, el primer hijo en ir a la universidad, y querían ver ese progreso, porque eran gente trabajadora, de clase obrera", ha recordado. 

"Mi familia estaba orgullosa de llamarse trabajadora, pero hoy en día sorprende que haya ese rechazo a que un obrero se llame a sí mismo 'obrero', cuando debería sentirse orgulloso de tener la tarea magnífica de hacer avanzar a su país", ha insistido. 

Illa destaca su "profundo compromiso cívico y humanista"

El Govern ha decidido homenajear a Serrat por su trayectoria artística y su "profundo compromiso cívico y humanista", y le ha destacado como figura absolutamente capital para la cultura catalana y una gran figura de la cultura universal.

"El profundo agradecimiento que condensa (la medalla) no se puede medir ni tampoco tiene precio. Es el agradecimiento profundo de todo un país, el vuestro, de toda Catalunya", ha sostenido Illa, que ha premiado también a la actriz Núria Espert y ha recogido la medalla su nieta Bárbara Lluch.

