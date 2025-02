Esta irónica reflexión sobre el individualismo y la vivienda se lleva todos los aplausos

La creadora de contenido Daniela (@ddanielagce) ha subido a su cuenta de TikTok un vídeo en tono irónico haciendo una crítica al concepto de independencia del mundo moderno, al individualismo y a las expectativas en cuanto a vivienda.

"Vete a vivir sola. Ese es tu objetivo. Todo sola. ¿Vivir con tus padres? Eso es de fracasado. Tienes que alejarte de ellos lo más rápido que puedas. Eso significará que te puedes buscar la vida tú solito", ha comenzado diciendo la tiktoker.

"Eres fuerte, una persona de tus tiempos. Siempre independiente. ¿Compañeros de piso, vivir con amigos? Tampoco es la meta final. Si lo haces es con quejas y con la idea clara de que solo es una transición hasta conseguir lo que realmente tienes que conseguir: vivir solo", ha continuado relatando Daniela.

"Tener una casa sola para tener tu soledad y tu aislamiento que tan ideal es. Lo vemos siempre. Se nos ha hablado de ese momento perfecto en el que consigamos irnos a vivir solos", ha censurado la creadora de contenido.

"Desde pequeño nadie te dice: algún día te irás a vivir con tus amigos. No. Si consigues una familia tradicional, estupendo. Si no, tú solo. Vas a ser una moderna que va a su rollo. No se te olvide, siempre hay que mirar por tu independencia", ha asegurado la usuaria, en tono irónico.

"Así tendrás que comprar más. Que se compren más casas, que hayan más alquileres. Si hay que gastarse medio sueldo pero por vivir solo, pues se hace. Todos los demás incordian", ha manifestado la influencer.

"Mejor llegar a tu casa después de 20 horas de trabajo y escuchar silencio en vez de compartir piso y tener que convivir con más personas. Da igual lo que tú prefieras. ¿Estás bien viviendo con gente? No importa. Desde fuera se te va a ver como un fracasado que no ha conseguido esa soñada independencia", ha asegurado Daniela.

"Y hay que consumir. Consume de todo y solo para ti. Compartir ya no se lleva. Eso quedó en el medievo. Ahora es que hay la posibilidad de que cada uno tenga sus cosas individuales. Y no solo una, muchas", ha apuntado la creadora de contenido.

"Todas las que te quepan en esa casa, en ese estudio milimétrico por el que estás pagando una millonada, pero que es solo para ti. Si los medios y el sistema no han metido en la cabeza que eso tiene que ser así, por algo será, ¿no? Todo tiene su sentido, hay que ser independiente", ha concluido la tiktoker.