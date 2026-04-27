Estas palabras del actor Carlos Iglesias sobre los muertos enterrados en las cunetas es de lo más compartido en España en los últimos días

El actor Carlos Iglesias, que dirige y protagoniza la película La bala, ha lanzado un potente mensaje que se está compartiendo de forma masiva en los últimos días sobre la necesidad de que España cierre sus heridas de la Guerra Civil.

"Yo siempre cuento que me he criado en Suiza como tú bien sabes. Y allí no había prácticamente un trimestre en que en el canal alemán no saliera un nuevo documental sobre las atrocidades que habían hecho los nazis con los judíos", ha empezado recordando Iglesias en una entrevista en la Cadena Ser.

"Con el tiempo, como me dedico a esto, encontré a uno de esos productores, que ya era un anciano, y al saber quién era le pregunté: '¿Cómo es posible que hayas hecho un documental tan duro sobre tu gente? Porque estás hablando posiblemente de tu abuelo, de tu padre", ha rememorado.

"Es la única forma de curarse"

La respuesta del hombre fue toda una lección: "Es la única forma de curarse. Sacando esas heridas a la luz, oxigenándolas, hablando de ello. Es la única forma. Y yo me deshacía por dentro cada vez que estaba en la sala de montaje porque realmente estaba viendo a mi abuelo. Pero no hay otra forma".

Iglesias ha reflexionado sobre que, si ellos lo consiguieron, teniendo la historia que han tenido, obviamente nosotros no podemos tener a día de hoy 100.000 muertos todavía enterrados en cunetas".

"Que somos el país de las 6.000 fosas. No se pueden recorrer 50 kilómetros en ninguna dirección sin encontrarse con una fosa común. Eso es inaudito, es una vergüenza a todos los niveles. Si vamos a buscar a unos tenemos que encontrar también a los otros", ha reclamado Iglesias.

La muerte de Franco, "una liberación"

El actor ya dejó un potente mensaje en noviembre al ver que, según el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 19% de los jóvenes piensa que el franquismo fue una etapa "buena" y un 21,3% de los españoles la tachan de "buena" o "muy buena".

En una entrevista en El Confidencial, el actor contó cómo vivió él la muerte de Franco: "Aquello parecía una liberación que a mí me fastidió mucho porque estaba haciendo el servicio militar. Nos acuartelaron creyendo que iba a haber unas revueltas en las calles tremendas. Ya estaba en Cuatro Vientos. Y entonces nos dijeron, bueno, puede pasar de todo en Madrid y a lo mejor hay que salir a las calles. Y dije, espera un momento, que nosotros somos de aviación. Afortunadamente no pasó nada".

El actor destacaba que "afortunadamente o lamentablemente porque a lo mejor hubiéramos precipitado otro tipo de cosas": "Pero no pasó nada. Y ahora, 50 años más tarde tengo el miedo de todo lo que hemos hablado. De lo que puede pensar la juventud. De esta extrema derecha que tenemos".