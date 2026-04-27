Alejandro Sanz explica por qué no habla de política en sus conciertos: "Todos estamos en contra de las guerras, pero..."

El cantante español Alejandro Sanz durante su actuación en la gala anual de los Latin Grammy, celebrada este jueves en Sevilla.

Jordi Évole entrevistó este domingo al cantante y artista madrileño Alejandro Sanz, ganador de 22 Latin Grammy Awards, quien repasó su trayectoria personal y profesional junto al periodista catalán.

En Lo de Évole, Sanz confesó que ha tenido depresión en varios momentos de su vida: "Cuando bajaba del escenario y veía a la gente, me ponía a temblar". Asimismo, el artista también habló sobre política.

Pese a ser una figura pública con millones de seguidores en todo el mundo, Alejandro Sanz no suele dar sus opiniones sobre estos asuntos: "Todo el mundo habla de lo que nos distancia y nos separa. Creo, firmemente, que lo mejor que hago es cantar y hablar de las emociones", explicó.

Al hilo de esto, Sanz aseguró que tanto él como sus músicos están "en contra de las guerras, de la discriminación", restándole importancia porque "son cosas básicas". "No necesito hablar de eso. Yo canto una canción y hablo de la emoción. En círculos pequeños, todos hablamos. Las cosas se demuestran con las acciones", señaló en Lo de Évole.

Sobre Trump: "Se levanta con el pie izquierdo y nos manda al carajo"

Pese a no mostrar sus opiniones políticas abiertamente, Sanz sí se refirió a Donald Trump. "Piénsalo bien, en manos de quién está el mundo, y dime si no tienes un poco de temor. Este tío un día se levanta con el pie izquierdo y nos mandan al carajo", opina sobre el presidente de EE.UU.

Una reflexión que compartió Jordi Évole, quien reconoció sentir aversión hacia gente como el actual presidente de EE.UU.: "Es un personaje que produce mucho rechazo. También aquí, en este país".

El artista madrileño también opinó sobre otras figuras políticas en el espacio de laSexta. Sobre Pepe Mújica, expresidente de Uruguay recientemente fallecido, Sanz dijo que le "fascinaba como persona", aunque "como político no vi su obra".

"Mucha gente me ha hablado de su obra, pero viendo cómo es como persona no puedo esperar solo que sea una persona digna y con dos dedos de frente, con sentido común y corazón", comentó el cantautor.