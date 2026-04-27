Se va a trabajar a China, su jefe recibe un pedido defectuoso y lo que hace le deja a cuadros: "Los negocios aquí son relaciones"

El creador de contenido Javi se mudó a China en 2011 y, hace relativamente poco, empezó a crear contenido sobre el país para mostrar a sus seguidores cómo es su día a día allí, además de ilustrar algunas diferencias culturales y otras curiosidades para quienes algún día quieran viajar, ya sea de vacaciones o para cambiar de vida.

En un vídeo publicado en su perfil de TikTok, donde se hace llamar El Gato Chino (@elgatochinovlog), ha contado lo que le ocurrió durante su primer mes de trabajo en un negocio local, explicando por qué en China los negocios son, sobre todo, "relaciones".

"Cuando me mudé a vivir a China en 2011 viví uno de los choques culturales más grandes que he vivido en este país en el mundo de los negocios", ha advertido al principio del vídeo, que ya ha acumulado más de 11.000 visitas (y subiendo). Según ha explicado, su jefe recibió un pedido de libros de un proveedor que tenía unos errores de impresión "horribles", algo que se podía comprobar en la propia portada.

Un favor por otro favor

Sin embargo, su jefe decidió quedarse con el pedido por una sola razón. "Llevaba apenas un mes viviendo en el país y cuando vi ese pedido, obviamente le dije a mi jefe que nos lo tenían que reembolsar o hacernos de nuevo la impresión, pero, ¿qué hizo mi jefe? Llamó al proveedor y le dijo que nos lo quedábamos por un pequeño descuento", ha relatado.

Según ha contado, la reputación pública en China es "lo más importante": "Lo que estaba haciendo mi jefe era darle 'cara' al proveedor, que es tu reputación. Digamos que si tú has cometido un error y te lo echan en cara, tienes que tragar todas las repercusiones, por lo que tu relación con él se va a ir al traste".

"Los negocios en Occidente son transacciones"

"Aunque parecía que mi jefe estaba aceptando este pedido por ser amable, realmente estaba haciendo la mejor inversión de su vida. Funciona como una cuenta bancaria de favores y digamos que consigues que una persona esté en deuda contigo porque le has salvado de una situación y él va a tener que salvarte en la próxima que lo necesites", ha afirmado.

Cuando hicieron un pedido al año siguiente, lo consiguieron a un precio muy por debajo del mercado, además de aumentar la rapidez en la entrega: "Los negocios en Occidente son transacciones, pero en China son relaciones".