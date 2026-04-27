Un joven del PP que afirma que "España es un infierno fiscal" y ojo a la respuesta del presidente del Sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda

Los impuestos y la recaudación del Estado fueron materia de debate este sábado en laSexta Xplica. Jon Echevarría, joven afiliado del PP, quien la semana anterior había asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez había sometido a los ciudadanos a un "infierno fiscal".

Una afirmación que fue rebatida por Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, quien contrargumentó a Jon Echevarría al tiempo que pedía rebajar el tono del debate fiscal.

"Antes de entrar en la exactitud de las cifras, no deberíamos banalizar el lenguaje", señaló Cruzado, que defendió que este tipo de mensajes contribuyen a crear "desafección en la ciudadanía" y que "los impuestos son la columna vertebral de la democracia".

Asimismo, el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda apuntó que "es legítimo debatirlos, discutirlos o tener ideas distintas sobre ellos, pero no lo es deslegitimarlos y menos aún por parte de los responsables políticos".

"No es que sea ambiguo, es que es incorrecto"

Para defender sus argumentos, Carlos Cruzado tiró de datos. "Hemos hecho el cálculo que tú hacías y no es que sea ambiguo, es que es incorrecto", señaló el técnico de Hacienda sobre la afirmación que había hecho el joven del PP la semana anterior, cuando aseguró que una persona con un sueldo situado en la mediana de lo declarado en renta pagaba ahora tres veces más que en 2019.

"Lo que no se puede tampoco es, en el impuesto de la renta, hacer creer a la gente que todo el mundo que tiene la misma renta paga lo mismo. No es verdad", explicó Carlos Cruzado.

"Cuando hablamos de renta o impuestos hay que matizar mucho. Algunos habrá que bajarlos y dentro de ellos, habrá que ver a qué sectores o a qué contribuyentes. Hablemos con cierto rigor", zanjó el técnico de Hacienda.

Gonzalo Bernardos también rebate al joven del PP

El profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, también contestón a Jon Echevarría tras su defensa de que "España es un infierno fiscal". "Me he mantenido callado, pero tú pusiste un eslogan y no dijiste la verdad", dijo en laSexta Xplica.

"No dijiste la verdad porque si te querías referir a los que cobran poco no hablaste de los que cobran el SMI. Lo sabes, que en los años de Sánchez ellos han ganado un 30,6% de poder adquisitivo", añadió el economista.

"España tenía una muy desigual distribución de la renta, pero gracias a las subidas del SMI que son competencia del Gobierno ya no tiene tanta", siguió argumentando Gonzalo Bernardos, quien terminó dirigiéndose directamente al joven del PP: "Hiciste una falta de responsabilidad absoluta".