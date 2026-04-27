El juicio de la operación Kitchen, en directo: Soraya Sáenz de Santamaría y Willy Bárcenas declaran en la Audiencia Nacional

Quién es Teresa Palacios, la jueza de la operación Kitchen en la Audiencia Nacional

En los pasillos de la Audiencia Nacional, donde confluyen el poder político, los intereses económicos y causas de alto voltaje mediático y trascendentales para el devenir de la actualidad, pocas figuras han mantenido una trayectoria tan constante (y a la vez tan discutida) como la de Teresa Palacios Criado.

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​La jueza volvió a saltar a los titulares el jueves pasado por su actitud ante las abogadas de acusaciones como el PSOE cuando estaba testificando el expresidente Rajoy. Aquí tienes un elaborado perfil sobre Palacios publicado en El HuffPost.