El juicio de la operación Kitchen, en directo: Soraya Sáenz de Santamaría y Willy Bárcenas declaran en la Audiencia Nacional
Este lunes testifican Soraya Sáenz de Santamaría, Willy Bárcenas y Javier Arenas entre otros.
En los pasillos de la Audiencia Nacional, donde confluyen el poder político, los intereses económicos y causas de alto voltaje mediático y trascendentales para el devenir de la actualidad, pocas figuras han mantenido una trayectoria tan constante (y a la vez tan discutida) como la de Teresa Palacios Criado.
La jueza volvió a saltar a los titulares el jueves pasado por su actitud ante las abogadas de acusaciones como el PSOE cuando estaba testificando el expresidente Rajoy. Aquí tienes un elaborado perfil sobre Palacios publicado en El HuffPost.
La que fuera mujer fuerte del PP, que trató de hacer sombra a Pablo Casado en la interna tras la caída de Mariano Rajoy en 2018, declarará hoy qué supo cuando formó parte del Ejecutivo de la operación Kitchen, la supuesta operación parapolicial financiada con fondos reservados para tratar de conocer qué detalles y pruebas tenía el extesorero del PP, Luis Bárcenas, sobre la financiación irregular de la formación.
Sáenz de Santamaría dejó la política hace ya más de siete años y actualmente forma parte del Consejo de Estado.
Día clave en el juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia Pujol en la Audiencia Nacional, que ha citado presencialmente al expresidente catalán Jordi Pujol para que sea examinado de nuevo por un médico forense y tomarle declaración si considera que está en condiciones de hacerlo.
Después de que el pasado jueves testificaran en sala el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, su exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, así como algunos exsecretarios de Estado y jefes de Gabinete, este lunes se reanuda el juicio.
Este lunes 27 de abril declararán la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, el hijo de Luis Bárcenas, líder de Taburete, Willy Bárcenas, y el exdirigente andaluz del PP, Javier Arenas.