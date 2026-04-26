Un diputado del PSOE ve lo que ha dicho Alaska sobre la retirada de España de Eurovisión y da la réplica del día

El diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados por Valencia, Víctor Camino, ha dado la réplica más sonada a las declaraciones que ha hecho la cantante Alaska sobre la retirada de España de Eurovisión.

En una entrevista en el programa de la Cadena SER, La Hora Extra, fue preguntada por la decisión de España y no dudó en posicionarse en contra de haber abandonado el certamen.

"Para mí es un festival de música. Lo será siempre. Yo lo lamento como fan que disfruta con un festival de música. No puedo pensar en otra cosa", explicó Alaska durante su respuesta.

Aunque no fue lo único que dijo. El periodista Daniel de la Fuente aseguró que, entonces, la artista no estaba "de acuerdo con estos cientos de artistas, más de mil, que piden un boicot" en Eurovisión.

"Yo es que estoy en contra de todos los boicots. Me da igual los que sean. Y contra quién y con qué sean. Aunque esté yo super a favor de lo que tú estás argumentando, yo no entiendo el boicot. Me parece una forma de exclusión", señaló la cantante.

Alaska reiteró en hasta dos ocasiones que, para ella, Eurovisión es "el festival de la música". "Si ustedes quieren hacer un festival de las Naciones Unidas musicales, háganlo", añadió.

"Cultura al servicio del privilegiado"

Una de las reacciones más sonadas a estas palabras ha sido la del diputado del PSOE Víctor Camino en la red social X. "Estoy seguro de que Alaska se hubiera puesto de perfil frente a quienes impulsaron el Holocausto el siglo pasado. La banalidad del mal", ha señalado.

"Cultura al servicio del privilegiado. Normal que los contrate y quiera tanto Ayuso", ha contestado en un tuit de lo más rotundo contra las palabras de la cantante Alaska por la marcha de España de Eurovisión.

El rechazo de España a Eurovisión

España, al igual que otros cuatro países, no participará en el Festival de Eurovisión 2026. La decisión la adoptó el pasado 4 de diciembre, cuando se confirmó que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) había dado el visto bueno definitivo a la participación de Israel.

Como protesta por los continuos bombardeos por parte de las tropas israelíes en Gaza, estos países reclamaron la expulsión del país del certamen, similar a la de Rusia en 2022, pero no se consiguió.

RTVE publicó un comunicado anunciando la decisión y, de paso, aseguró que no iba a retransmitir el certamen. Similar a lo que va a hacer Eslovenia: "La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14".