La Casa Blanca no activó el máximo nivel de seguridad en la cena de corresponsales pese a la presencia de Trump y su gabinete

La polémica, hoy, no está ya en lo que ocurrió, sino en lo que no se hizo. La Casa Blanca decidió no activar el máximo nivel de seguridad para la cena anual de la de los corresponsales de la Casa Blanda, pese a que en el evento coincidían el presidente Donald Trump y buena parte de su Gobierno. Una decisión que ahora está siendo cuestionada tras conocerse los detalles del dispositivo desplegado.

Según ha revelado The Washington Post, el acto celebrado en el hotel Hilton de Washington no fue designado como "Evento Nacional de Seguridad Especial" (NSSE), una categoría que permite al Servicio Secreto asumir el control total de la protección y desplegar un sistema mucho más estricto y coordinado.

Un protocolo que sí se aplica en otros actos…

La ausencia de esta designación resulta especialmente llamativa porque se trata de un procedimiento habitual cuando se concentran en un mismo espacio las principales figuras del poder político estadounidense. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el discurso sobre el Estado de la Unión o en las tomas de posesión presidenciales.

En esta ocasión, sin embargo, la Administración optó por un nivel inferior de seguridad, a pesar de que en la cena estaban presentes no solo Trump, sino también la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y varios miembros clave del gabinete como Marco Rubio o Pete Hegseth.

La decisión ha sorprendido incluso dentro de los círculos de seguridad, donde se considera que este tipo de eventos cumplen todos los requisitos para activar el protocolo reforzado.

Un sistema más limitado de lo habitual

Al no declararse como NSSE, la coordinación del dispositivo no recayó completamente en el Servicio Secreto y se optó por un esquema de seguridad menos complejo. Entre otras cosas, el acceso al evento se organizó con un control de seguridad centralizado en el vestíbulo del hotel, en lugar de los habituales anillos múltiples de protección.

Este modelo, según diversas fuentes, puede resultar eficaz en actos de menor envergadura, pero genera dudas cuando se trata de reuniones donde coinciden tantos altos cargos y miles de asistentes, entre periodistas y personal institucional.

Más allá del incidente que obligó a evacuar al presidente -y que ya fue noticia en sí mismo-, lo que ha abierto este episodio es un debate de fondo sobre los criterios que se siguen para activar los máximos niveles de seguridad.

Expertos señalan que la designación como "Evento Nacional de Seguridad Especial" no es automática, pero sí responde a una lógica clara: evitar riesgos cuando la estructura de poder puede concentrarse en un mismo lugar. En este caso, esa lógica no se aplicó.

La sombra del "superviviente designado"

La decisión también ha reavivado otro debate clásico en Estados Unidos: el del llamado "superviviente designado". Este mecanismo, que se activa en eventos como el discurso del Estado de la Unión, consiste en mantener a un miembro del Gobierno en una ubicación secreta para garantizar la continuidad institucional en caso de ataque.

En la cena de corresponsales no se aplicó este protocolo, pese a que prácticamente toda la cúpula política estaba reunida en el mismo edificio.

Una decisión bajo escrutinio… con la vista en el futuro

El episodio ha puesto bajo lupa a la Administración de Donald Trump, que ahora deberá explicar por qué se optó por un nivel de seguridad inferior al habitual en un evento de estas características.

Mientras tanto, crece la presión para que en futuras ediciones, especialmente si se repite en las próximas semanas, como ha deslizado el propio presidente, se revisen los protocolos y se eleve el nivel de protección.

Porque la pregunta ya no es qué pasó aquella noche, sino por qué no se hizo todo lo posible para evitar cualquier riesgo.