Una pareja va a un bar y él pide la cuenta: pagan, dejan propina y una nota "totalmente indignante"

La camarera de un bar ha contado la "curiosa" experiencia que han vivido con una pareja que ha ido a comer al restaurante en el que trabaja. A veces, las personas más inesperadas tienen los comportamientos más insospechados.

Ha sido la trabajadora la que le ha contado la historia a Jesús Soriano, la persona que hay detrás de Soy Camarero: "Se sientan un hombre y una mujer a comer (no sé si pareja, amigos, o compañeros de trabajo) comen, muy educados y muy bien todo".

Según la camarera, "quedan contentos" con lo que se les ha ofrecido para comer y con el trato recibido. Después, el hombre le pide la cuenta al jefe, que estaba en ese momento en el bar.

"Él le pide la cuenta a mi jefe. Mi jefe la hace y se la da a él, que es la persona que la ha pedido. Él paga, se marchan, y cuando recoge mi jefe la caja, se encuentra, además de la propina, una nota", ha relatado.

En la nota, para sorpresa del jefe y de los trabajadores, pone: "Patriarcal y machista lo de darle la cuenta a él". Un mensaje que, según ha explicado, les pareció a todos los trabajadores "totalmente indignante".

"Me gustaría saber si podrías hacer un post a ver qué opina la gente, guardando el anonimato del restaurante en cuestión, claro. Tengo la foto de la nota y todo", le ha pedido a Soy Camarero.

En cuanto al jefe, persona que recibió la nota en cuestión, ha explicado que salió detrás de los comensales para pedir explicaciones y no los encontró: "Además de los evidentes vaciles que le han caído por nuestra parte , al pobre le sentó fatal".

Expertos en hostelería opinan

¿Y qué opina la gente? Los que han trabajado en hostelería dicen que lo habitual es que la cuenta se la pongan a la persona que lo ha pedido.

"Si yo fuera ese jefe, recordaría sus caras, y la siguiente vez que vinieran les señalaría el cartelito de 'reservado el derecho de admisión' y puta puerta. A reírse de su prima. Me parece una absoluta falta de modales y de vergüenza. Si tienes un problema, dilo de frente", dice una persona visiblemente molesta.

Otro comenta: "Si él es el que pide la cuenta, ¿a quién se debería llevar?".