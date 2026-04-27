Una pareja va a un bar y él pide la cuenta: pagan, dejan propina y una nota "totalmente indignante"
La camarera del local lo ha contado todo.
La camarera de un bar ha contado la "curiosa" experiencia que han vivido con una pareja que ha ido a comer al restaurante en el que trabaja. A veces, las personas más inesperadas tienen los comportamientos más insospechados.
Ha sido la trabajadora la que le ha contado la historia a Jesús Soriano, la persona que hay detrás de Soy Camarero: "Se sientan un hombre y una mujer a comer (no sé si pareja, amigos, o compañeros de trabajo) comen, muy educados y muy bien todo".
Según la camarera, "quedan contentos" con lo que se les ha ofrecido para comer y con el trato recibido. Después, el hombre le pide la cuenta al jefe, que estaba en ese momento en el bar.
"Él le pide la cuenta a mi jefe. Mi jefe la hace y se la da a él, que es la persona que la ha pedido. Él paga, se marchan, y cuando recoge mi jefe la caja, se encuentra, además de la propina, una nota", ha relatado.
En la nota, para sorpresa del jefe y de los trabajadores, pone: "Patriarcal y machista lo de darle la cuenta a él". Un mensaje que, según ha explicado, les pareció a todos los trabajadores "totalmente indignante".
"Me gustaría saber si podrías hacer un post a ver qué opina la gente, guardando el anonimato del restaurante en cuestión, claro. Tengo la foto de la nota y todo", le ha pedido a Soy Camarero.
En cuanto al jefe, persona que recibió la nota en cuestión, ha explicado que salió detrás de los comensales para pedir explicaciones y no los encontró: "Además de los evidentes vaciles que le han caído por nuestra parte , al pobre le sentó fatal".
Expertos en hostelería opinan
¿Y qué opina la gente? Los que han trabajado en hostelería dicen que lo habitual es que la cuenta se la pongan a la persona que lo ha pedido.
"Si yo fuera ese jefe, recordaría sus caras, y la siguiente vez que vinieran les señalaría el cartelito de 'reservado el derecho de admisión' y puta puerta. A reírse de su prima. Me parece una absoluta falta de modales y de vergüenza. Si tienes un problema, dilo de frente", dice una persona visiblemente molesta.
Otro comenta: "Si él es el que pide la cuenta, ¿a quién se debería llevar?".