El despliegue de mossos de paisano en institutos desata protestas: "Más recursos y menos policía"

Trabajadores de los institutos Margarida Xirgu y Eugeni d'Ors de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) se han concentrado este lunes a las puertas de estos centros para rechazar el plan del Govern de despliegue de mossos d'esquadra de paisano para reducir la conflictividad.

Estos son dos de los trece institutos de toda Cataluña donde el ejecutivo catalán prevé poner en marcha este plan de manera experimental. Las protestas han tenido lugar justo antes del inicio de la jornada escolar, convocadas por sindicatos de docentes como Ustec, el mayoritario en el sector, y por las asambleas de trabajadores.

Los docentes y otros trabajadores de estos institutos portaban carteles con lemas como "Menos mossos y más educadores sociales", "Ni formados ni uniformados. Más recursos y menos policía" y "Fuera las fuerzas de ocupación de los centros educativos". En la entrada a los centros se podía leer también grandes pancartas con frases como "Más recursos sociales y menos policiales. Las huelgas enseñan el camino".

"No se arregla con medidas policiales, sino sociales"

Las asambleas de trabajadores de los dos institutos de l'Hospitalet han hecho público un comunicado conjunto en el que reclaman al Govern la retirada del plan, que consideran no ayudará a resolver el problema de la conflictividad.

"No se arregla con medidas policiales, sino sociales", sostiene este colectivo en un comunicado conjunto, en el que reivindican la contratación de profesionales especializados en acompañar a los alumnos en situaciones complejas como educadores sociales, orientadores o cuidadoras.

El Departamento de Educación y los Mossos d'Esquadra anunciaron el pasado jueves el inicio de una prueba piloto para desplegar agentes de policía de paisano en escuelas catalanas para reducir conflictos, una medida que ha sido criticada por los sindicatos docentes, que alegan no haber sido consultados.

¿Cuándo y dónde arranca el plan?, ¿en qué consiste?

El plan se pondrá en marcha este mes de forma experimental en trece centros de secundaria a los que los Mossos acudirán de forma regular, vistiendo de paisano y sin armas, para intervenir cuando sea preciso.

En concreto, la prueba se desarrollará en las Zonas Educativas de L'Hospitalet de Llobregat y Vic (Barcelona), Alta Ribagorça-Vall d'Aran y Tàrrega (Lleida), así como en dos centros de El Prat de Llobregat y Sabadell (Barcelona).

El anuncio del plan llega en plena tensión entre Educación y los sindicatos docentes con mayor peso en Cataluña, después de que el departamento anunciara a principios de marzo un acuerdo educativo y laboral con el respaldo de CC.OO. y UGT (minoritarios en el sector) y sin el visto bueno de Ustec, Professors de Secundària (Aspepc-sps), CGT o la Intersindical.