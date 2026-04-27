Jordi Cruz zanja el debate sobre el punto de la carne: "Si te gusta la suela de zapato, pues..."

El punto de la carne es objeto de debates tanto en el mundo de la hostelería como en el de la seguridad alimentaria. Lo que para un cocinero puede ser una delicatessen para un experto en salud puede ser un campo de bacterias, sobre todo más en las hamburguesas que los filetes.

El cocinero Jordi Cruz, que ha participado en un vídeo del creador de contenido Ibai Llanos, ha dado su opinión acerca de los puntos de la carne y ha explicado cuál es para él el punto perfecto.

Entre muy crudo y al punto, es decir, por fuera hecho y por dentro rojo, el cocinero elige esta segunda opción. Es decir, la siguiente opción: "El punto perfecto es el que te guste pero el punto de libro sería entre el 2 y el 3. Carne al punto".

Sobre la gente a la que le gusta el punto 1 ha dicho en tono de humor: "El canibalismo es una cosa que se puede practicar. Si te gusta muy poco hecha la carne pues está bien. Es una carne muy crudita que está bien".

"La que está bien asada por fuera, crudita dentro pero caliente seguro que es la 2 o la 3", ha explicado Jordi Cruz, jurado de MasterChef con tres estrellas Michelin en el restaurante AbaC de Barcelona.

Ibai Llanos le ha dado la razón y le ha preguntado por los que prefieren el punto 8, es decir, carne casi calcinada: "Si te gusta la suela de zapato...". A partir del nivel 4 sería "punto más", es decir, casi llegando al "muy hecho".

El punto de la hamburguesa

Hace unos días, el carnicero Mariano Sánchez Díaz, muy popular en las redes sociales con el nombre de @el_as_carnicero, lanzó una importante advertencia que afecta directamente a todos aquellos amantes de las hamburguesas poco hechas.

"Si te comes una hamburguesa poco hecha, la estás liando. Y nadie te lo dice claro", empezó dejando claro el profesional, que subraya que "no es lo mismo que un entrecot ni de lejos".

Según explicó, el filete es "una pieza entera" cuyas bacterias están "por fuera". Por eso, señala que con "fuego fuerte, sellado", se puede comer con tranquilidad aunque por dentro este rojo, poco hecho.

Pero ojo con la hamburguesa. Esto dice el experto: "Pero cuando haces una hamburguesa, tienes que picar la carne y lo que estaba fuera lo metes dentro, lo mezclas todo, así que si la dejas poco hecha no está jugosa, está cruda por dentro con bacterias dentro. Y ahí entran amigas como la escherichia coli o la salmonella, que no avisan, pero cuando llegan te acuerdas de verdad".