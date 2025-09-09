Este es el aplaudido mensaje que lanzó La Revuelta durante su estreno sin decir una sola palabra

Una de las vueltas más esperadas de septiembre para muchos era sin duda la nueva temporada del programa La Revuelta, el programa presentado por David Broncano que se ha estrenado este lunes en Televisión Española.

Y, como no podía ser de otra manera, su primer programa ha dado ya mucho de que hablar, pero esta vez no solo por lo que se ha dicho, sino también por lo que no.

Esta vez ni a los colaboradores del programa ni a su presentador les ha hecho falta decir nada para lanzar un mensaje claro y directo a su audiencia que ha sido ampliamente aplaudido.

En concreto, La Revuelta ha optado por mostrar de forma pública y sincera su apoyo a Palestina, enfocando al final del programa y sin decir nada más una bufanda de uno de los asistentes del público en la que se podía leer 'Palestine' mientras se escuchaban los aplausos de todos los presentes.

Esta escena vino precedida por la petición que una de las entrevistadas del programa, la actriz Kiti Mánver, le hizo a Broncano al final del programa, pidiéndole que le dijese a Pedro Sánchez que protegiese a la Florilla.

"Pues hablando del gobierno yo le quería pedir que proteja a la Flotilla...", comentó la actriz. Una afirmación que el presentado recogió enseguida con su usual tono bromista: "¿A quién? Yo se lo digo, yo se lo digo a Pedro".

"¿A sí? ¿Tú tienes mano? Pues dile que proteja a la Flotilla que va a Gaza, por favor", volvió a reiterar la actriz, siguiendo con la broma del presentador, lo que disparó de inmediato los aplausos del público y generó el emotivo acto de la bufanda.

"Mostrando la bandera palestina al final del primer programa. FREE PALESTINE #LaRevuelta", ha señalado el tuitero Diego (@cabriadiego) a través de su cuenta de X, justo antes de adjuntar el fragmento del vídeo, el cual ha superado ya las 40.000 visualizaciones y los 2.000 'me gustas'.

"Un patriota de verdad no se mide por la pulsera que lleva, sino por las causas que defiende"; "Esto sí que es servicio público"; "Estáis en el lado bueno de la historia", han comentado algunos usuarios.