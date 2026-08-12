Eclipse solar total, en directo: consejos, indicaciones, horarios y todas las claves minuto a minuto del fenómeno

Cuando se asociaban los eclipses a las epidemias o la muerte de emperadores

Antes de que la ciencia lograse explicar por qué se produce un eclipse, este fenómeno causaba todo tipo de miedos y reacciones.

Por ejemplo, en la Antigua Roma asociaban los eclipses a las muertes de emperadores o a las grandes desgracias. En las crónicas medievales europeas se asociaban a epidemias, invasiones y derrotas militares. Y en la Antigua China tenían una creencia aún más terrorífica: un dragón estaba devorando el sol.

Los eclipses ya no levantas suspicacias (salvo a Miguel Bosé), así que solo tienes que sentarte y disfrutar.