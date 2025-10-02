Este cartel mosquea a muchos camareros por partida doble

El cartel que pide camarero y cocinero a la vez ha indignado a muchos trabajadores de hostelería.

Un folio arrugado, un rotulador gordo y una funda de plástico transparente. Con eso basta para cabrear a medio sector de la hostelería y encender a las redes sociales. Lo ha hecho la cuenta de 'X' @SoyCamarero al publicar una fotografía en la que se puede ver el anuncio de una oferta de empleo. El texto del tuit que la acompaña resume con ironía la jugada que plantea el cartel: “Se necesita persona para dos puestos con un sueldo”.

La imagen habla por sí sola: un cartel escrito a mano, pegado por dentro en la puerta de un bar cualquiera en España, de barrio, donde se puede leer la siguiente oferta laboral: “Se necesita camarero (a) con experiencia, responsable, con conocimientos de cocina. Dejar currículum”. Es decir, no basta con servir las mesas del establecimiento: también hay que saber cocinar. Dos empleos en uno, pero pagados como si fuese solo uno.

El tuit no ha arrasado en números, pero sí ha provocado un buen puñado de comentarios entre camareros y clientes habituales de bares, que se han sentido reflejados. Algunos han recordado que este tipo de prácticas ni siquiera lleguen a sorprender: “En los bares con licencia de otros cafés y bares o de cafetería los camareros pueden preparar tapas y bocadillos, además de hacer los días de fiesta de los cocineros, pues aunque sea ayudante, camarero o cocinero, está recogido en el mismo régimen y en el convenio colectivo”, apuntaba un usuario.

Otros prefirieron reírse del absurdo de la situación con un poco de fantasía épica: “Lo raro es que no haya pedido 5 años de experiencia, tener menos de 30 años, 4 idiomas, disponibilidad absoluta y poseer el anillo único, los horrocruxes de Voldemort y Excalibur. Todo ello por 1.300 euros más propinas (a repartir con el dueño)”, ironizaba otro comentario que acumuló decenas de reacciones.

El cartel se ha convertido, en definitiva, en el fiel reflejo de un malestar crónico en la hostelería española: jornadas infinitas, salarios bajos y condiciones que cada verano vuelven al debate público. Como decía un tuitero, “lo que pide el cartel en cuatro líneas lo llevamos años contándolo en 400.000 tuits”.

El bar buscaba currículums. Lo que ha conseguido es un recordatorio viral de que, en muchos locales, trabajar de camarero significa mucho más que servir cañas.