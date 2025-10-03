Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Este vídeo de los pescadores en Palestina es un todo soplo de esperanza: todo gracias a la Flotilla
Virales

Virales

Este vídeo de los pescadores en Palestina es un todo soplo de esperanza: todo gracias a la Flotilla

No hay mal que por bien no venga.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Fragmento del vídeo compartido por @JulianMaciasT@JulianMaciasT

El asalto de Israel a la Global Sumud Flotilla a Gaza ha sido un enorme varapalo para muchos, tanto que ha ocasionado grandes movilizaciones sociales en prácticamente todas las sociedades europeas.

Y es que la detención ilegal de los activistas de la Flotilla que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza no solo ha ocasionado que un total de 473 tripulantes hayan sido trasladados directamente a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sino que, sobre todo, ha impedido la llegada de la ayuda humaniataria a un país al que, literalmente, están matando de hambre.

Es importante recordar la Global Sumud Flotilla era un convoy pacífico que transportaba bienes de primera necesidad, como fórmula infantil, comida o medicamentos, y que no ha podido llegar a Gaza a causa de la intervención de la marina israelí.

Sin embargo, entre toda esta trágica situación, un vídeo compartido en redes sociales por el usuario y activista Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) ha transmitido un soplo de esperanza en medio del drama humanitario.

"Después de varios meses algunos palestinos pudieron pescar en sus aguas y comer dignamente gracias a la desaparición de las patrullas marítimas de Israel ocupadas en la detención ilegal de los 500 activistas de los 44 barcos de la Global Sumud Flotilla", ha contado el ativista, justo antes de adjuntar el citado vídeo.

En concreto, el la grabación puede verse como un grupo de hombres palestinos sacan una red de pesca del mar y consiguen sacar una gran cantidad de peces, algo que les proporcionará comida durante un tiempo.

Un hecho que ayuda a ver el impacto positivo que ha tenido la Flotilla, aunque no haya sido con el desenlace esperado. Su detención ha servido para entretener a la marina israelí y permitir a los palestinos hacerse con un poco de comida, lo que les permitirá frenar la intensa desnutrición que se vive en la zona al menos por unos días.

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

"Pasó desapercibido un dato maravilloso: Israel estuvo tan ocupado secuestrando y haciendo piratería en aguas internacionales contra la Global Sumud Flotilla, que los pescadores palestinos pudieron salir a pescar hoy a la costa gazatí, algo imposible por los últimos dos años", ha señalado también otro usuario (@abrahamendieta).

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 