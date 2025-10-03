Este vídeo de los pescadores en Palestina es un todo soplo de esperanza: todo gracias a la Flotilla

El asalto de Israel a la Global Sumud Flotilla a Gaza ha sido un enorme varapalo para muchos, tanto que ha ocasionado grandes movilizaciones sociales en prácticamente todas las sociedades europeas.

Y es que la detención ilegal de los activistas de la Flotilla que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza no solo ha ocasionado que un total de 473 tripulantes hayan sido trasladados directamente a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sino que, sobre todo, ha impedido la llegada de la ayuda humaniataria a un país al que, literalmente, están matando de hambre.

Es importante recordar la Global Sumud Flotilla era un convoy pacífico que transportaba bienes de primera necesidad, como fórmula infantil, comida o medicamentos, y que no ha podido llegar a Gaza a causa de la intervención de la marina israelí.

Sin embargo, entre toda esta trágica situación, un vídeo compartido en redes sociales por el usuario y activista Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) ha transmitido un soplo de esperanza en medio del drama humanitario.

"Después de varios meses algunos palestinos pudieron pescar en sus aguas y comer dignamente gracias a la desaparición de las patrullas marítimas de Israel ocupadas en la detención ilegal de los 500 activistas de los 44 barcos de la Global Sumud Flotilla", ha contado el ativista, justo antes de adjuntar el citado vídeo.

En concreto, el la grabación puede verse como un grupo de hombres palestinos sacan una red de pesca del mar y consiguen sacar una gran cantidad de peces, algo que les proporcionará comida durante un tiempo.

Un hecho que ayuda a ver el impacto positivo que ha tenido la Flotilla, aunque no haya sido con el desenlace esperado. Su detención ha servido para entretener a la marina israelí y permitir a los palestinos hacerse con un poco de comida, lo que les permitirá frenar la intensa desnutrición que se vive en la zona al menos por unos días.

"Pasó desapercibido un dato maravilloso: Israel estuvo tan ocupado secuestrando y haciendo piratería en aguas internacionales contra la Global Sumud Flotilla, que los pescadores palestinos pudieron salir a pescar hoy a la costa gazatí, algo imposible por los últimos dos años", ha señalado también otro usuario (@abrahamendieta).