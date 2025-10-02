El asalto de Israel a la Global Sumud Flotilla a Gaza, en directo
Sigue toda la actualidad del ataque del Gobierno de Netanyahu a los barcos con activistas internacionales que trataban de romper el cerco de la franja y llevar ayuda humanitaria a una población devastada tras dos años de ofensiva.
Los organizadores de la Flotilla han publicado un mensaje en sus redes sociales en el que insisten en la necesidad de llegar a Gaza para llevar ayuda humanitaria.
"El pueblo de Gaza tiene derecho a acoger en sus costas a quien quiera. Zarpamos hacia Nagham, Juwayriya, Batool, Madleen, Farah y todo el pueblo de Gaza. Nuestra liberación está ligada a la suya. Juntos romperemos el asedio", escriben, junto a un vídeo en el que ciudadanos gazatíes expresan aún su confianza en recibir a los activistas y los bienes que guardan en sus barcos, que aún no han sido atacados por Israel.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este miércoles la salida de toda la delegación diplomática de Israel en el país, pese a que no hay relaciones desde mayo de 2024 cuando rompió con el Estado judío, y además denunció el Tratado de Libre Comercio (TLC), es decir, declaró su voluntad de querer salir del acuerdo para dejarlo sin efecto.
"El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato", dijo Petro en su cuenta de X donde agregó: "Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia".
Esas medidas fueron tomadas por el mandatario colombiano en respuesta a la interceptación por parte de Israel de la Flotilla Global Sumud, que se dirigía con alimentos y medicinas a la Franja de Gaza, y a la detención de varios de sus miembros, entre ellos las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto.
Según Petro, "si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu", a quien numerosas veces ha tachado de "genocida".
"Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia, al lado de nuestros abogados", agregó el jefe de Estado en su mensaje en el que además afirmó: "El batallón Guardia Presidencial de acuerdo a su función ejercerá la seguridad de la Casa de Nariño", la sede presidencial colombiana, una mención aparentemente sin relación con el tema de la flotilla.
Los líderes de la cúpula comunitaria evitaron pronunciarse este miércoles sobre la actuación del Gobierno de Israel al interceptar a la flotilla humanitaria internacional conocida como Sumud, que se dirigía hacia la Franja de Gaza para intentar romper el bloqueo naval impuesto a Palestina.
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, optaron por no valorar si la reacción del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu estaba siendo proporcionada a la situación. "Durante el Consejo no he recibido ninguna información, así que no puedo comentar esta pregunta", se escudó Costa tras ser preguntado por un periodista en rueda de prensa, al término de la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete en Copenhague (Dinamarca).
"Lo mismo por mi parte", aseguró Von der Leyen quien también participó en la misma rueda de prensa junto a la primera ministra del país anfitrión, Mette Frederiksen.
La mayoría de los activistas que han detenido en los 13 barcos interceptados son españoles. La Armada israelí los trasladará al puerto de Asdod para su deportación.
Una protesta espontánea ante el consulado israelí de Barcelona que acaba con cargas policiales y la huelga general convocada en Italia contrastan con el silencio de los líderes europeos ante la actuación israelí.
Buenos días. Aquí comienza un día más la cobertura en directo del asalto de Israel a la Global Sumud Flotilla, rumbo a Gaza, en este jueves, 2 de octubre de 2025. Los activistas trataban de romper el cerco de la franja, impuesto en 2007 y recrudecido en los dos últimos años por la ofensiva israelí, réplica a los atentados de Hamás de octubre de 2023. La ayuda humanitaria que portaban no llegará a la costa palestina. Aún quedan barcos de camino, pero se espera que sean interceptados como los 13 que ya van camino de Ashdod. A su llegada a puerto, los activistas serán deportados o sometidos a un juicio.