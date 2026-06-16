Euprepio Padula deja un apunte importante tras leer la crónica que hace Rajoy del partido de España

Mariano Rajoy ha retomado las crónicas futboleras en este Mundial, y son ya muchos los que han comentado la primera de ellas. Tras el atropellado debut de España frente a Cabo Verde, el expresidente del Gobierno analizó el partido en El Debate, haciendo gala de su estilo particular.

"En el fútbol, lo que de verdad importa es meter más goles que el rival. Si no lo haces, pierdes. O, en el mejor de los casos, empatas. España fue incapaz de hacer un gol, tampoco recibió ninguno y, por eso, el resultado fue de 0-0", afirmó.

A su análisis han reaccionado muchas personas, entre ellas, el ministro de Transportes Óscar Puente. "Y hoy, mis queridos niños de 2º de primaria, el dictado nos lo dedica M. Rajoy. Escribid", ha ironizado el político socialista.

Como ya hiciera en anteriores citas, Rajoy se ha lanzado con sus crónicas que, para muchos, no pueden salir de otra mente que no sea la suya. Así lo cree el periodista italiano Euprepio Padula, quien ha comentado el texto del expresidente en su cuenta de X.

"Una cosa es cierta e indudable, M. Rajoy no usa la IA", ha señalado el colaborador de TVE. Palabras con las que, al igual que el ministro Óscar Puente, tira de sarcasmo para evidenciar las carencias comunicativas del político gallego.

Miles de comentarios a lo largo y ancho del país

Las crónicas que hace Rajoy de los partidos de la Selección española son ya toda una institución. Desde que debutara como cronista en el Mundial de 2022, celebrado en Qatar, son muchos los que esperan casi con más ansias su análisis que los propios partidos de España.

Su debut fue tras el 7-0 que el combinado nacional le endosó a Costa Rica. Ese primer artículo marcó el arranque de una colaboración en la que el expresidente publicaba una columna tras cada partido de la selección, en una sección bautizada como "Así fue (o no)".

Con un estilo muy personal, caracterizado por la brevedad, la ironía y las frases hechas, el expresidente del Gobierno se hizo viral. El éxito de aquellas crónicas hizo que Rajoy repitiera la experiencia en posteriores torneos, como la Eurocopa de 2024 y el presente Mundial.