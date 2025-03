Euprepio Padula da una respuesta tajante a las polémicas palabras de Santiago Segura

El presentador Euprepio Padula ha dado una respuesta tajante al director Santiago Segura por unas palabras que éste ha pronunciado y que llevan días trayendo cola.

Durante la presentación de la Comic-Con en Málaga, Segura señaló: "Esto nació en 1970 como una reunión de fans enloquecidos de la ciencia ficción y del cómic en un hotel de California".

"Y lo que empezó con eso, con unos pocos frikis amantes de la historieta, hoy es el epicentro mundial de la cultura pop. Ahí es donde se han anunciado las películas que han cambiado la historia del cine, donde actores y creadores han compartido momentos inolvidables con sus fans", prosiguió.

"Y donde cada año cientos y miles de personas se disfrazan. Un poco como el Orgullo, entonces", dejó caer, en las palabras que han indignado a muchos.

Padula ha sido uno de los que han dado a Segura una respuesta contundente: "Santiago Segura, no te conozco personalmente y no sé si eres o no homófobo pero comparar el Orgullo LGBT con 'fans' de la Comic-Con demuestra ignorancia y falta total de sensibilidad".

En las reacciones, un usuario apunta: "Creo que es un intento de humor casposo, sin más. Para hacer el chiste fácil a lo: no te rías que es peor". Y otro: "Es un desliz muy desafortunado, si ha querido hacer una 'gracieta' ha errado el tiro. Más le valdría recular y pedir disculpas, porque no venía a cuento esa alusión".

El propio Segura ha publicado un mensaje en X en medio de la polémica: "Gente maravillosa, esos 'frikis' que acuden disfrazados de sus héroes favoritos a la Comic-con (entre los que me incluyo) y los que se manifiestan y desfilan disfrazados en el orgullo, todos viviendo su fantasía en libertad. Y luego está la gente amargada, a la que todo le parece mal, que está preparada para 'señalar' y criticar a la mínima y para ver 'el mal', y lo incorrecto, donde no lo hay. Me quedo con los primeros".