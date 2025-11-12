Feijóo promete bajar los impuestos a los jóvenes en la vivienda: el economista Julen Bollain da la vuelta a la tortilla con un matiz

El presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido durante su intervención de este miércoles en el Congreso de los Diputados que hará una bajada "histórica" de impuestos a los jóvenes en la vivienda. El economista, profesor y habitual colaborador de televisión, Julen Bollain, autor del libro Renta Básica: Una herramienta de futuro, le ha dado un matiz que no va a gustar nada a Feijóo.

"Siga apuntando (a Sánchez), ¿sabe lo que voy a hacer? La bajada histórica de impuestos a los jóvenes en la vivienda, tanto en la compra de vivienda nueva como de segunda mano. La bajada histórica del 10% de IVA al 4%. ¿Y sabe usted como van a pagar el 4% de IVA los jóvenes en su primera casa? En plazo, como lo pagarán con la hipoteca. Es así como vamos a construir viviendas en España", ha pronunciado Feijóo.

Bollain ha acumulado cientos de 'me gusta' (y subiendo) en un tuit de respuesta a las declaraciones del líder del PP, advirtiendo de que "hay que leer la letra pequeña".

"Mucho habla el PP de bajar el IVA, pero la mayoría de jóvenes compra vivienda usada, gravada con ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales)", ha afirmado el economista. Sin embargo, ha dado un segundo matiz con el que remata: "Y ese impuesto, autonómico, el PP lo mantiene intacto donde gobierna".

Las reacciones han surgido y subido como la espuma y una de las respuestas. más destacadas es la de @Yolanda13504: "Legalmente no puede bajar el IVA al 4%. Hay una normativa europea que se lo impide. Feijóo tendría primero que negociar con Europa y cambiar la Directiva 2006/112/CE. Quien cree en estas proposiciones debe ser infinitamente ingenuo".

"Es decir, que pueden hacerlo en las CCAA donde gobiernan pero no lo hacen, mienten con promesas falsas", ha replicado el usuario @estoesespparta.