Un conocido economista tiene algo que decir a los que "aún dicen que deberíamos claudicar ante Trump"
El presidente estadounidense lanzó una nueva amenaza por la negativa de Pedro Sánchez a elevar el gasto en Defensa al 5%. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el jueves que la OTAN debería "expulsar" a España de entre sus miembros por negarse a elevar el gasto en Defensa en las cifras que él y el secretario general de la alianza reclamaban. Una amenaza que el Gobierno se ha tomado con "la máxima tranquilidad", presumiendo de que España es un miembro de pleno derecho de la OTAN" que cumple "tanto como EEUU".

Pedro Sánchez rechazó llegar hasta el 5% del PIB en Defensa en los próximos años —pese a haber firmado la declaración grupal que lo recoge— en la cumbre de este junio en La Haya. "Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. (...) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", declaró desde la Casa Blanca.

El economista Julen Bollain ha reaccionado en su cuenta de X ante quienes "aún dicen que deberíamos claudicar ante Trump y gastar el 5% en defensa". "Eso serían 86.988 millones de euros al año", ha aclarado. 

"Solo hay tres formas de pagarlo: recortes, subida de impuestos o más deuda", ha señalado entonces. "Estaríamos gastando 24.000 millones más en armas que en educación (63.000M€)", ha agregado. 

"Pero esos mismos luego dirán que no hay dinero para sanidad o vivienda", ha concluido en la publicación, que se acerca ya a los 1.000 me gusta

