Fernando Tejero dice que vuelve a darle miedo ir por la calle solo siendo homosexual y José Manuel Soto la lía con su respuesta

El cantante José Manuel Soto ha provocado cientos de reacciones por la respuesta que le ha dado al actor Fernando Tejero, que ha admitido en una entrevista en El Mundo: "Vuelve a darme miedo ir por la calle solo siendo homosexual. Veo un retroceso brutal".

En un mensaje en la red social X, Soto ha replicado: "Admirado Fernando, los únicos a los que deberías temer por ser homosexual es a los radicales islámicos que estamos importando y alimentando gracias a las políticas que tú mismo defiendes, y que poco a poco se van adueñando de nuestras calles. Un poquito de porfavó…".

Hace algo más de un año, una entrevista de Tejero en El Mundo ya dio mucho que hablar gracias a la respuesta que dio cuando le preguntaron cómo son sus cenas con su hermano, de Vox.

"Las cenas familiares deben ser animadas porque, además, uno de tus hermanos militó en Vox y tú siempre te has posicionado a la izquierda", le plantearon en aquella ocasión.

"Por encima de todo, yo quiero a mis hermanos muchísimo, pero por muy hermanos que sean hay cosas en las que no coincidimos y tampoco tenemos por qué", dejó claro Tejero.

"Así es que yo ahí digo: 'En boca cerrada no entran moscas'. Hablamos de otras cosas y todos felices", quiso zanjar

El actor ya habló de este tema en aquella misma época en El Hormiguero, donde le preguntaron por sus hermanos, uno de Vox y otro de Podemos.

"Yo tengo muy clara mi ideología pero discutir, que es lo que hacen ellos, y echarse mierda me parece una falta de respeto tan grande que yo no quiero entrar ahí", aclaró.

Además, lamentó que el actual panorama político es "patético": "Es como un programa de corazón en el que van a atacarse unos a otros sin ningún tipo de escrúpulo".