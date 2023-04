Francisco Nicolás: "He necesitado y necesito un psicólogo"

Cuando la primera pregunta que se le hace a un entrevistado es si el CNI puede estar grabando la conversación es que esa persona no es como las demás. Fran, Francisco Nicolás, Nicolás, El Pequeño Nicolás... su nombre lleva casi una década sonando en los hogares españoles

A sus 29 años, lleva desde los 15 siendo conocido, primero en los pequeños círculos de los cachorros del PP de Madrid y luego por toda España. A los 19 fue detenido por Asuntos Internos de la Policía Nacional y empezó un calvario judicial que todavía no ha terminado. Hace relativamente poco ha sumado su cuarta condena de cárcel y si el Supremo no dice lo contrario podría pasarse un tiempo entre rejas. Lleva 9 años sin pasaporte y sólo ha podido salir de España para ver una final de Champions.

Fran atiende a El HuffPost un caluroso viernes de abril en El Doble, un conocido local de la calle Ponzano, epicentro de la fiesta pija de Madrid, para, cerveza en mano, hablar de su vida, de su situación actual y de su futuro.

- Has cumplido 29 años, ha sido tu último juicio. ¿Cómo estás ahora? En tercera persona, como los famosos, cómo está Fran Nicolás.

Bien, animado. En la vida muchas cosas de las que nos preocupan luego nunca pasan, de hecho será el 80 el 90%. Cuando te caes tú decides si es un bache o estás cayendo en un hoyo. Estoy en un bache y de este bache voy a salir bien, con más fortaleza, con más experiencia, pero estoy en contra de “lo que no te mata te hace más fuerte”. Lo que no te mata te puede dejar heridas o te puede dejar muy tocado.

El proceso judicial que llevo empezó en 2014 y el año que viene es 2024. Desde los 19 años teniendo que soportar lo mismo en repetidas ocasiones porque es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eso es complicado teniendo esta edad. Si te hubiera tocado los 50-60 años, es diferente, pero de los 19 a los 29 es un coñazo.

- ¿Sientes que has perdido tu adolescencia?

Te voy a reconocer una cosa, fíjate si lo siento que me quito años cuando salgo de fiesta.

- Tienes 29 años y llevas de los 15 siendo casi famoso, primero en círculos pequeños y luego ya a lo grande.

Cuando estalló todo tenía 19, que ahí era conocido en España y en algún sitio más. Eso es lo que yo me preguntaba, que un tercio de mi vida ha sido con un tema judicial. Esto te afecta mucho mentalmente. De repente tienes pasaporte y Podemos dice que me lo retiren y me metan en la cárcel, luego no se hace pero todo esto tienes que convivirlo con tus padres.

- Por cierto, ¿hay alguien del CNI escuchando esto?

Siempre hay y si no vaya servicio de información tenemos.

- Esta semana has sumado tu cuarta condena de cárcel. Cuál es tu situación procesal ¿Vas a ir a la cárcel?

Espero y deseo que no. Hay recursos. Como mi causa es anterior al 2015 no hay recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia si no que es directamente al Supremo y las dos primeras sentencias están admitidas a trámite que son las que afectan a derechos fundamentales y yo creo que van a prosperar.

- ¿Cuándo crees que podrás decir que se ha terminado todo?

Si dios quiere antes de terminar el año.

- ¿Te da miedo ir a la cárcel?

Me da miedo que mi madre tenga una enfermedad. Me da miedo que a un amigo le pase algo. Me dan miedo muchas cosas. La cárcel más que miedo me daría... joder, ¿sirve para algo? ¿De verdad estás metiendo en la cárcel a alguien que tenía menos de 19 años por todo lo que está haciendo y le vas a meter ahí para que sea mejor persona? No sé, después de 10 años sería más negativo que positivo.

- ¿Te arrepientes?

El arrepentirse está muy bien, queda muy bonito y más cuando te graban pero el arrepentimiento es por algo que has hecho mal. Si tú lo has hecho significa que porque no te estabas dando cuenta de que era malo. Al menos es lo que yo creo. Cuando algo no quiero hacer ningún daño. Si me arrepiento de esas cosas pensaría que las volvería a hacer. ¿Arrepentimiento? No. Aprender de ello sí. No he robado, no he matado a nadie y nadie ha salido perjudicado. Ha podido salir perjudicada la Marca España por lo de que un niño haya puesto en jaque al CNI, a la vicepresidencia del Gobierno, a la Casa Real y tuvo que haber en una noche siete desmentidos oficiales, que no lo ha habido en la vida.

- Te veo muy zen. ¿Has aprendido a sobrellevar la presión?

Modo zen no. Siempre he tenido esta mentalidad. Siempre he pensado que no hay que tener rencor y que siempre hay que ir hacia delante. He tenido problemas, sobre todo hace unos años. Lo que piensan mis amigos es que bastante bien estoy para todo lo que me ha ocurrido. Hay momentos de debilidad. Hay momentos mejores. No tomo medicación ahora pero sí hubo un tiempo en que tomaba y si te tomabas dos cervezas con la medicación te hacía efecto todo el día. Una noche me tomé tres copas, luego la medicación.

- ¿Se puede saber qué medicación era?

Antidepresivos y para la ansiedad. Benzodiacepinas, no me salía.

- ¿Has ido al psicólogo?

Sí. He necesitado y necesito un psicólogo.

- ¿Pero has llegado a ir?

Sí. Ahora necesito volver al psicólogo. Lo que pasa que encontrar uno bueno es complicado porque cuando tú le cuentas tu vida... Tuve un psicólogo al que le dije lo que me ocurría y decía que me lo estaba inventando. Me llamó al año para pedirme perdón porque vio en la prensa que todo lo que decía era verdad. Necesitan alguien que te haga un buen diagnóstico para que la solución sea correcta. Creo que todos deberíamos al psicólogo, todos. Y más ahora.

- ¿Qué recuerdos tienes de aquellos años? Tú eras el director de discotecas light, para menores, y el entorno del PP te pide que lleves a esos chavales a eventos del partido.

Adoctrinación (sic) pura y dura. Lo veo como una época en la que no tienes la mente muy formada. Me hacen un informe psiquiátrico y me dicen que cuando empiezas a discernir el bien del mal es a los 15 años. A los 15 años yo no tenía esa capacidad. El entorno te condiciona ser de una u otra manera. Siempre me he echado la culpa a mí de todo pero en este momento, viéndolo 10 años más tarde, echaría la culpa a los que permitían que yo me sentara donde me sentaba.

- ¿Quiénes eran?

FAES, José María Aznar, Ana Botella. Hacía actos con Arias Cañete en los que yo me sentaba al lado y yo hablaba, que no me colaba en los sitios.

- ¿Y te escuchaban?

Sí. Me tenían que escuchar, no sé si les gustaría o no escucharme. Solía pasar esos discursos antes y me los miraban porque a veces ponía de broma el secretario general era calvo y decía “Jaime no tiene un pelo de tonto”. Esas bromas de la edad me lo quitaban.

- ¿Cuándo se jode todo?

En verano de 2014 veo que estoy siendo seguido por motos y coches que no eran de contravigilancia, yo informo, y cuando llamo a Carlos García Revenga me dice “llámame a otro móvil que este no es seguro”, lo llamo y me dice “te están siguiendo y te van a detener”.

- ¿La gente que estaba a tu alrededor en esa época qué te decía? ¿Qué veían en ti?

Sí veían que era un crack y que estaba ligado al poder y que tenía una varita mágica, todo lo que tocaba iba bien. Todas las elecciones en las que estaba presente, desde la de CEIN (mirarlo) con Arturo Fernández, las de Rajoy, en todas. Era como un amuleto de la buena suerte.

- ¿Ahora de qué vives? ¿Cómo sufragas todos los gastos judiciales que tienes?

Estoy con varios proyectos personales y uno de ellos, que me lo pedían mucho, sobre todo a través de las redes. Si ves mi móvil actualmente tengo, y dentro del caos hay orden, ¿cuántos mensajes sin leer?

- Pues 1.151.

Lo que hago todo el día es hacer favores y solucionar problemas.

- ¿De quién solucionas problemas?

De todos y de todo tipo de personas. Problemas hay cada vez más y de todo tipo.

- ¿Cuánto valen los contactos de ese móvil?

Para meterte en el móvil no es una contraseña normal. Tienes que meter una contraseña de 27 dígitos con mayúsculas, minúsculas, exclamaciones, puntos. Si llevas cuatro copas y no te detecta el Face ID es un problema.

El negocio, destinado a España y a jóvenes, que puedan aprender de una manera a gestionar contactos y a tener más contactos. Lo voy a hacer en forma de NFT pero es como una membresía de un club privado que lo pagas una vez y y está. Quiero montar un lobby juvenil. Una colección en la que por así decirlo los jóvenes tengan acceso a este teléfono.

- O sea, vas a vender los contactos de tu teléfono.

Lo que vendo son privilegios y utilidades que yo tengo. Si alguien quiere conocer a una persona que yo tengo por algo que está muy claro los puedo poner en contacto. Lo que hago es dar beneficios y utilidades a los jóvenes que hoy en día no tienen. Pero no solo ya con la agenda telefónica, también con formación, si uno necesita más oratoria, otros necesitan temas relacionados con el emprendimiento pero aquí hay mucho vendehumos, entonces lo que hacemos es cribar mucho y hacer una atención personalizada. Me hace ilusión porque es lo que hago día a día. Que no tengo mesa para comer en este sitio, toma la mesa. Que me he quedado sin entradas en tal festival.

- Ahora lo haces por amor al arte.

Ahora lo hago sin membresía y a amigos. Me he dado cuenta de que esto se puede monetizar y de algo mejor que es que esto me gusta. Me hace gracia el poder ayudar y me lo tomo todo muy personal. He solucionado problemas de amigos que han tenido algún problema en iOS (?) en Grecia, que tienes que hablar con la Embajada. Gente de aquí que necesita un visado y nos llevamos con el cónsul. Todo lo que hice de pequeño pero ahora legal y sin tráfico de influencias.

- Mantienes toda esa red de contactos que tenías antes.

Lo mantengo y lo mejoro. Me llaman y me dicen “oye, conoces a alguien en Kurdistán”. Pues sí, conocemos a alguien en Kurdistán. Pero mi agenda va desde el hijo de Nicolás Maduro que me sigue en Instagram hasta Alexander Soros, que es de los más importantes del mundo relacionados con la Agenda 2030.

- ¿Has trabajado para el CNI?

Colaboré en su día con el CNI y la única respuesta que te voy a dar es la que misma que el CNI y que cada uno decida. La comisión judicial pide al CNI si por ejemplo tú y yo trabajamos para el CNI. En ese momento sobe ti dicen que no, pero sobre mí dicen que todo está clasificado protegido por la ley de Secretos Oficiales. Ya está.

- A ti te detiene Asuntos Internos.

De la Policía Nacional. La Policía Nacional solo detiene a policías nacionales. Bueno, lo hicieron así porque es una unidad próxima al CNI y ya está. Ellos se escudan es que policía judicial pero es que si fuera, yo qué sé, que me detenga a mí la unidad de ciberdelincuencia si no tengo mano con un ordenador. Pues que me detenga Asuntos Internos es lo mismo. Son cosas que ocurren. Hubo una grabación también en la que se decían ciertas cosas entre el CNI y Asuntos Internos. No sé para qué se reunieron tres veces. Si me lo inventaba todo no sé para qué te reúnes si un chaval de 19 años se inventa todo. La gente tiene que leer detrás de lo que hay poder entender mi vida, que es complicada, y lo que pasó que yo creo que a día de hoy nadie lo sabe.

- ¿Vas a contar tu vida en algún podcast, documental?

En algún sitio se va a contar. Eso te puedo decir. En algún sitio se va a contar y como diría Aznar “estamos trabajando en ello”.

- Te he oído decir que has comido con el rey Juan Carlos varias veces. ¿Mantienes relación con alguien de la familia real?

Sí. Están ahí los nietos [señala un cuadro donde se puede ver a Froilán y Victoria Federica posando con el dueño del local], que también vienen mucho por aquí. Con Felipe y con Victoria tengo bastante relación. Relaciones de chavales normales que se toman sus cañas y salen de vez en cuando. Y amigos de amigos. Madrid parece grande pero luego es pequeñito y nos juntamos todos en el mismo círculo.

- De aquellos momentos te he escuchado decir también que nadie te pegó una hostia y te dijo “pero qué haces”. ¿Echaste de menos que alguien te dijese para ya?

Eso sí. Igual que me has preguntado si me arrepentía te digo que me deberían de haber parado los pies porque no podía alguien tan joven tener el poder que tenía. Es que era imposible.

- De todos estos episodios cuál es el que más recuerdas que digas qué hago aquí, qué está pasando.

Varias veces, pero bueno, uno de ellos detrás de Florentino Pérez en el Bernabéu hablando con el embajador de Estados Unidos de dónde se iba a hacer Eurovegas y que me pidieran el número de teléfono y me invitaran a la residencia del embajador. Eso dije “hombre, tengo 18 años. Está chulo, ¿no?”.

- Y en el besamanos de la coronación de Felipe VI.

Es que te vas acostumbrando, es el problema de la dopamina, que cuando estás en un entorno todo lo ves medio normal.

- ¿Ahí te invitan?

Sí. A todo el que pasa por la coronación le invitan. En un año o así se va a saber exactamente cómo ocurrió todo.

- Cuando se estrene lo que tienes que estrenar.

Cuando se estrene lo que se tiene que estrenar.

- ¿Has tenido miedo?

Sí. Tenía miedo a que hubiera un suicido involuntario, que me quisieran quitar de en medio y dijeran no pudo con la presión y se quitó la vida. Más al principio. Tomo medidas de precaución como por ejemplo no facturar en el avión para evitar que me metan algo en la maleta, en el AVE dejo la maleta arriba y si voy al baño me la llevo. Si voy a dormir a un hotel intento que tenga cámaras en cada planta. Eso lo hacía mucho antes pero cuando vienen los problemas es cuando dejas de darte cuenta de que tienes que vigilar ciertas cosas.

- Has llevado una vida casi de espía británico.

Ojalá. Más que James Bond sería Torrente pero sí, tienes que tomar muchísimas medidas que son un coñazo y que alguien normal no debería hacer ni estar preocupado. Cuando voy a comer a un restaurante miro dónde me siento y dónde no. Me siento en una esquina. Veo si en la mesa de al lado hay gente o no, dependiendo de lo que voy a hablar.

- ¿Dónde es el sitio en el que mejor se consigue información?

Esto es como hace 2.000 años, en un sitio de mujeres. Ellas hablan y sobre todo a nivel de información sigue habiendo muchas confidentes que trabajan en trabajos de estos nocturnos con hombres. Esa información de tener a una persona embriagada... son personas que tienen mucho estrés y se tienen que desahogar y se creen que a la persona que se lo van a contar no se lo va a decir a nadie. Eso es una técnica que yo recomendaría, si alguien quiere algo, ahí es donde siempre te la meten. Es uno de los mayores sitios.

- ¿Qué va a ser de ti de aquí a unos años?

Me encantaría estar casado con hijos pero entiendo que la situación actual les dé miedo, y a mí también, estar con alguien que el futuro es un poco incierto. Soy muy positivo pero hay que ver la realidad de todo y verlo con sentido común y ahí estamos. Que la vida es una y hay que disfrutarla. Eso siempre se nos olvida. Es como, ¿qué hay que hacer? Comer bien, descansar, hacer deporte. También nos tenemos que dar cuenta de que cada día no vamos a ser más jóvenes que ahora y que tenemos que ayudar y yo creo que siendo buena gente también, esto parece un discurso muy populista, pero cuando lo hago me siento bien. No sé qué será pero te sientes bien. A seguir hacia delante y a superar los obstáculos que venga. Te lo decía antes, depende de ti que la caída sea o un bache o una tumba. Siempre he creído que son baches y, de momento, sigo aquí, sigo sonriendo y sigo con ganas de seguid para adelante, trabajar y ayudar a los chavales que a veces me escriben con problemas menores y joder, esto tiene una solución más sencilla.