Gabriel Rufián deja una implacable sentencia sobre lo que ha hecho Pepa Bueno con Sánchez en TVE 

La entrevista que Pepa Bueno ha hecho a Pedro Sánchez este lunes 1 de septiembre es ya una de las más comentadas de los últimos tiempo en X, donde los usuarios han convertido la etiqueta #PedroSánchezTVE en tendencia en España durante la noche.

Antes de la propia entrevista, entre ciertos sectores cercanos a la derecha, se había hablado de que la exdirectora de El País le iba a hacer "un masaje" al presidente del Gobierno, algo totalmente alejado de la realidad.

La primera pregunta, de hecho, ha sido toda una declaración de intenciones. Pepa Bueno le ha reprochado a Sánchez que sólo haya dado una entrevista en un año y haya sido precisamente a TVE.

"Hace un año que no concede una entrevista, presidente. Ya sé que ha atendido a la prensa en ruedas de prensa, pero un año es mucho tiempo sin que un presidente se someta al interrogatorio de un periodista sobre su gestión. Imagino que hay un montón de colegas que esperan una oportunidad como esta. ¿Va a cambiar? ¿Va a estar más disponible esta temporada?", le ha dicho Bueno nada más empezar.

El presidente ha respondido que "siempre" lo ha estado: "Usted lo ha dicho, más de 50 comparecencias que he hecho ante los medios de comunicación, más de 20 comparecencias en el Congreso de los Diputados. En todo caso es un placer someterme a las preguntas de los periodista. Siempre lo he hecho como presidente del Gobierno y desde luego es un placer estar en la televisión pública respondiendo a sus preguntas".

Al terminar la entrevista, muchos rostros conocidos han querido comentarla. Personajes como Jordi Évole, Pilar Eyre y hasta Gabriel Rufián han aplaudido la labor periodística de Pepa Bueno.

"Lo de Pepa Bueno hoy debería ponerse en todas las aulas de todas las universidades de periodismo. Impresionante ejercicio de fiscalización del poder", ha afirmado el diputado de ERC, logrando más de 2.000 'me gusta' en menos de media hora.