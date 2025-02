Gonzalo Bernardos cuenta un caso muy personal para mostrar por qué siempre serán pocos los impuestos que pague

El economista Gonzalo Bernardos ha explicado un caso muy personal para destacar la importancia de pagar impuestos y explicar por qué él siempre considerará que paga pocos.

"Yo pago mucho a Hacienda, pero pago pocos impuestos. ¿Saben por qué? Porque mi hija, 26 años, en la clínica privada era un aborto. En la sanidad pública la salvaron", ha desvelado en La Sexta Xplica.

"Lo que pague yo, mis descendientes, a Hacienda, jamás será recompensado. Finalmente, yo estoy orgulloso de Amancio Ortega, Juan Roig y muchísimos otros empresarios que se han quedado España", ha dicho.

"Para Pascual, el embaucador, puente de plata para Andorra. Y Hacienda, vigila que en Andorra esté más de 183 días porque...", ha reclamado.

Otra persona que estaba en el plató también ha destacado la importancia de los impuestos contando el caso de un representante de youtubers de 25 años que se había ido a Andorra un año antes cuando le detectaron una enfermedad y le tuvieron que hacer un trasplante de riñón.

"¿Sabes lo que le dicen en Andorra? No te la podemos hacer porque no tenemos dinero suficiente. Dice: 'Estoy dispuesto a pagar lo que haga falta'. Y le dicen: 'No. Vete a Madrid y allí te lo harán", ha relatado.

"¿Sabes lo que ha hecho ese chico? Venir a Madrid, trasplantarse el riñón y ahora dice: 'No vuelvo a Andorra'. La sanidad, la educación, la seguridad, el paro, todas esas cosas que nos hemos dado todas las españolas y españoles es pagando con impuestos y no con gente como tú, que se va", le ha señalado a una persona que se ha ido a Andorra.