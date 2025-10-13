Guillermo Toledo cuenta a quién votó en las últimas elecciones con nombre y apellidos

Guillermo Toledo ha concedido una extensa entrevista al diario Público en la que ha hablado de la actualidad política, de su cancelación en España por sus ideas y hasta ha dicho a quién votó en las últimas elecciones.

Durante la charla, el actor, que estuvo más de 20 años sin trabajar en España por sus ideas políticas, llega a decir que Santiago Carrillo fue "un traidor": "Carrillo aceptó la monarquía, el concordato con la Iglesia, la entrada en la OTAN y en la Unión Europea, la desmovilización de la militancia del Partido Comunista de España y, además de aceptar, también ejerció personalmente la persecución y la delación de muchos militantes".

Sobre la actualidad, Toledo, que logró hacer su carrera fuera de España y en los teatros, cuenta también que en las últimas elecciones, las europeas, donde ganó el PP, él votó a Podemos por Irene Montero.

"No siempre, pero he votado, desde Izquierda Unida hasta el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). La última vez, en las elecciones europeas, a Podemos. Bueno, básicamente a Irene Montero", explica.

Palo a Podemos

Eso sí, también deja un recado para la formación morada: "El problema es que se está produciendo un giro absolutamente neofascista en el mundo entero y eso está arrastrando a los partidos supuestamente de izquierdas a convertirse en organizaciones cada día más conservadoras. Y eso está afectando, por supuesto, a Podemos. Ahora no, porque están en la oposición y son los más rojos, prácticamente Lenin".

Acerca de si esto va con ironía, parece que sí: "Ahora que están en la oposición son los más rojos de España, pero cuando formaban parte del Gobierno se comieron la traición al Sáhara, la matanza premeditada de Melilla o la compra-venta de armas y el comercio con los sionistas incluso después del del 7 de octubre del 2023. O sea, ¿qué tenía que haber pasado para que abandonase el Gobierno?".

En la entrevista también palabras, no muy buenas, para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconocida comunista: "Yolanda Díaz es una pata más del régimen y del Gobierno del PSOE, que no es un partido de izquierdas, sino de derechas neoliberal".