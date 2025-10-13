Guillermo Toledo cuenta a quién votó en las últimas elecciones con nombre y apellidos

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ha concedido una extensa entrevista a 'Público'.

Álvaro Palazón
Guillermo Toledo, en la presentación de 'La Última Noche En Tremor'.Getty Images

Guillermo Toledo ha concedido una extensa entrevista al diario Público en la que ha hablado de la actualidad política, de su cancelación en España por sus ideas y hasta ha dicho a quién votó en las últimas elecciones. 

Durante la charla, el actor, que estuvo más de 20 años sin trabajar en España por sus ideas políticas, llega a decir que Santiago Carrillo fue "un traidor": "Carrillo aceptó la monarquía, el concordato con la Iglesia, la entrada en la OTAN y en la Unión Europea, la desmovilización de la militancia del Partido Comunista de España y, además de aceptar, también ejerció personalmente la persecución y la delación de muchos militantes". 

Sobre la actualidad, Toledo, que logró hacer su carrera fuera de España y en los teatros, cuenta también que en las últimas elecciones, las europeas, donde ganó el PP, él votó a Podemos por Irene Montero. 

"No siempre, pero he votado, desde Izquierda Unida hasta el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). La última vez, en las elecciones europeas, a Podemos. Bueno, básicamente a Irene Montero", explica. 

Eso sí, también deja un recado para la formación morada: "El problema es que se está produciendo un giro absolutamente neofascista en el mundo entero y eso está arrastrando a los partidos supuestamente de izquierdas a convertirse en organizaciones cada día más conservadoras. Y eso está afectando, por supuesto, a Podemos. Ahora no, porque están en la oposición y son los más rojos, prácticamente Lenin". 

Acerca de si esto va con ironía, parece que sí: "Ahora que están en la oposición son los más rojos de España, pero cuando formaban parte del Gobierno se comieron la traición al Sáhara, la matanza premeditada de Melilla o la compra-venta de armas y el comercio con los sionistas incluso después del del 7 de octubre del 2023. O sea, ¿qué tenía que haber pasado para que abandonase el Gobierno?". 

En la entrevista también palabras, no muy buenas, para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconocida comunista: "Yolanda Díaz es una pata más del régimen y del Gobierno del PSOE, que no es un partido de izquierdas, sino de derechas neoliberal". 

