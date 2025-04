Toni Cantó se refiere a Willy Toledo de una forma que puede sorprender a quien no conozca el contexto

Toni Cantó, exdiputado de Ciudadanos, se ha referido al actor Willy Toledo de una forma que a muchos de quienes no conozcan los antecedentes les puede sorprender, dada la gran distancia ideológica que sapera a ambos.

Los dos coincidieron como actores en series como 7 Vidas, pero Cantó ya ha explicado en más de una ocasión que a Toledo le tiene un especial afecto porque se conocían de mucho antes.

"El papá de Willy y mi papá eran íntimos. Y Willy desde pequeñito ha estado en mi casa", explicó el exdiputado hace tres años en una entrevista en El Mundo en la que añadió: "Se cayó posiblemente de un caballo distinto al mío y, como yo, también ha tenido que pagar un coste muy caro en su carrera".

Ahora, en una nueva entrevista a Iñako Díaz-Guerra en El Mundo, Cantó insiste en que a Toledo le tiene "mucho cariño y mucho respeto": "Ideológicamente no, pero como actor y como persona sí".

Es más, se reitera en que hay ciertos paralelismos entre ambos: "Él es uno de esos raros casos en el mundo del cine en los que ser de izquierda extrema también ha tenido un coste profesional. Y eso que ahí dentro hay gente muy, muy, muy de izquierdas defendiendo cosas para mí inasumibles, como el terrorismo, sin coste alguno".

"Willy sí pagó un precio no tanto por lo extremo de su ideología sino por, y en eso me siento reflejado en él, la potencia con lo que lo comunicaba", subraya antes de seguir tejiendo semejanzas: "Yo me siento una persona de centro, sigo teniendo las mismas ideas que cuando empecé en UPyD, lo que pasa es que quizás sí que me he polarizado en las formas y por eso la gente piensa que soy mucho más de derechas de lo que soy. A Willy le ha pasado un poco igual".

También Toledo ha hablado en alguna ocasión sobre Cantó. Por ejemplo, en una entrevista en Papel señaló: "Cuando lo conocí no era tan facha. No era así. Nos llevábamos bien". Y agregó: "Últimamente ha tenido una deriva ultrarreaccionaria que no sé de dónde le sale".