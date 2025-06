Hace esta divertida reflexión sobre si está sobrevalorado ligar de fiesta y se lleva todos los 'me gusta'

El creador de contenido Christian Rodríguez (@christian11rodrig) ha subido un divertido vídeo a su cuenta de TikTok haciendo una reflexión sobre por qué está sobrevalorado ligar de fiesta.

"Son las cinco de la mañana, acabo de volver a mi casa. ¿Podemos hablar ya de lo sobrevalorado que está ligar de fiesta?", ha comenzado diciendo el tiktoker al inicio del vídeo, aún notablemente perjudicado por el alcohol.

"Imaginaos que por desgracia yo esta noche hubiera acabado en la casa de una chica. Estaría ahora mismo dando brincos en una cama, haciendo ejercicio físico. Dime tú a estas horas a quién le apetece, ¿sabes? O sea, te quiero decir...", ha comentado el usuario.

"Después, si yo a una chica ya le defraudo un martes a las ocho de la tarde... un sábado a las seis de la mañana es que no me lo quiero ni imaginar, ¿sabes? O sea, pobrecita", ha manifestado Christian en tono divertido.

"Después me tocaría levantarme en una casa ajena, hacer el camino de la vergüenza y volver a mi casa. Y lo peor de todo es que no me podría estar comiendo este pedazo de bocadillo de salchichas con queso y mayonesa que me acabo de hacer", ha afirmado.

"Así que tata, recuerda: si sales de fiesta y no ligas, no es una derrota, ¡sino una victoria!", ha asegurado el creador de contenido mientras se come contentísimo su bocadillo post fiesta.

Una reflexión de madrugada y todavía tocado por los efectos del alcohol con la que han coincidido muchos usuarios, haciendo que el vídeo supere los 26.000 me gustas en tan solo 24 horas.

"Para decepcionar a alguien ya decepciono a mi madre cuando me ve por la mañana"; "Dormir solo después de volver se fiesta hasta que me apetezca levantarme, simplemente fantasía", han comentado algunos usuarios.

"Estoy viendo este video comiéndome una pizza sentada en el suelo de la cocina a las 7:09 de la mañana. Tú sí que entiendes la vibra"; "¡Dilo tata! Estoy igual que tú, manchando el móvil con salsa de kebab", han añadido otros internautas.