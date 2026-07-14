El Congreso tumba la senda de déficit de los Presupuestos de 2027 con el voto en contra de Junts

Nueva derrota parlamentaria del Gobierno. El Pleno del Congreso, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, ha tumbado este martes la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027. El Gobierno hará un segundo intento de aprobarla en la sesión plenaria extraordinaria prevista para el próximo jueves 23 de julio.

Tal y como recuerda Europa Press, tanto la senda de déficit que tienen que asumir las administraciones públicas como los objetivos presupuestarios son el paso previo a la presentación del proyecto de Presupuestos en el Congreso, algo que el Gobierno tiene previsto hacer a la vuelta del verano.

No es la primera vez que el Congreso tumba una senda de déficit. De hecho, en lo que va de esta legislatura el Parlamento ha rechazado varias veces este punto en diferentes trámites presupuestarios.

La senda planteada esta vez por el Ejecutivo fija el déficit del conjunto de administraciones públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. De este conjunto, la mayor parte del déficit la asumirá la Administración Central, con el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029. De su lado, el déficit concedido a las comunidades autónomas es del 0,1%, lo que supone un margen fiscal de unos 5.849 millones de euros.

Cuando se conoció esa propuesta del déficit las comunidades del PP salieron a rechazarla en bloque y Junts también expresó su disconformidad con la misma. Finalmente estas dos formaciones, junto a Vox y UPN han votado en contra, mientras que Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Mico, se han abstenido, y el resto del hemiciclo ha votado a favor, dejando un resultado final de 167 votos a favor, 178 votos en contra y 5 abstenciones.

El Gobierno volverá a aprobar la misma senda de estabilidad en Consejo de Ministros y la presentará en el Congreso, donde previsiblemente volverá a decaer el día 23. Si esto ocurre, el Ejecutivo continuará la tramitación de los Presupuestos de 2027 con una hoja de ruta fiscal más restrictiva con las autonomías, pero que cumplirá con los márgenes fiscales que impone la Unión Europea.