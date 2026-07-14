Hay revuelo por lo que se ve en esta foto de Letizia, Leonor, Sofía y Felipe VI antes del Francia-España: "¿No hay nadie con neuronas en el equipo de Casa Real?"

España se juega a las 21:00 en TVE un histórico paso a la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Delante la Francia de Mbappé, Dembelé y Olise, entre otros, que en caso de llegar a la final sería su tercera seguida.

La primera la ganaron en 2018 contra la Croacia de Modric, la segunda la perdieron en 2022 contra la Argentina de Messi y ahora, en caso de ganar, jugarían contra la ganadora del Argentina-Inglaterra.

Por otro lado, España llega a las semifinales de un Mundial por segunda vez en su historia. La primera fue en 2010, en Sudáfrica, con el resultado que todos conocen y que muchos sueñan con repetir ahora.

Polémico look

Antes del inicio del partido hay un detalle que ha llamado mucho la atención en redes sociales de un acto por los premios Princesa de Girona en el que participaban el rey Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Muchos expertos y varios medios de comunicación especializados han reparado en un curioso detalle: Letizia, Sofía y Leonor iban de azul, rojo y blanco respectivamente, colores que forman la bandera de Francia, rival de España esta noche en las semifinales.

La revista Hola, la Biblia del papel couché, ha publicado un vídeo donde aparecen todos los miembros de la Casa Real con el texto: "El descuido de protocolo de la Familia Real que está dando mucho que hablar: la bandera gala en los looks de Letizia, Leonor y Sofía horas antes del partido contra Francia".

Más rotunda ha sido la experta en Casa Real Ana Polo, que ha dicho directamente: "Letizia, Leonor y Sofía vestidas con los colores de la bandera de Francia (azul, blanco y rojo) no sé si ha sido lo mejor hoy. En serio, ¿no hay nadie con neuronas en el equipo de Casa Real?". Se da, además, la casualidad de que es 14 de julio, día de la fiesta nacional de Francia.