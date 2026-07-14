"Estamos luchando contra Satanás": La guerra para salvar a las abejas de una invasión de avispas

El mundo mira este martes a una 'gran batalla' futbolística, la del Francia-España del Mundial 2026. A algunos, esos escenarios le pillan demasiado lejos, inmersos en cuestiones algo menos populares pero igualmente sufridas. Aunque estén también en EEUU.

The New York Times recoge el testimonio de Jackie Currie, experto apicultor de Carolina del Sur. Lo que no había visto nunca fue una escena de 'película'. Sus enjambres aparecían asustadas, resguardadas en la colmena por la presencia de avispones de patas amarillas en los alrededores. Aunque más pequeños, estos animales son absolutamente mortales para las abejas por su aguijón venenoso y cierta "crueldad" en sus ataques.

Jackie detalla que cuando estas avispas atrapan a su presa, la descuartizan, arrancándole la cabeza, las patas y las alas para acceder a su nutritivo abdomen. "Lo más desgarrador es que mis abejas no saben defenderse", añade preocupada.

"Las abejas que saben cómo lidiar con los avispones de patas amarillas están en Asia, no aquí", porque es del sudeste asiático de donde proceden estos avispones de patas amarillas. En la zona de esta apicultora no aparecieron hasta 2023 y en apenas tres años se han extendido por toda la región, un tramo de conocidas playas y campos de golf.

A las avispas eso no les atrae tanto, pero sí el clima templado de la zona y la gran cantidad de abejas. Dos atractivos para hacer del entorno un paraíso para estos avispones, según Brad Cavin, inspector de apicultura del departamento de industria vegetal de la Universidad de Clemson, citado por The New York Times.

Cavin vive también en Carolina del Sur y como experto en la lucha contra las plagas invasoras, recorre casi 400 kilómetros hasta la región costera varias veces al mes. Como hijo de un pastor, compara la misión de su equipo para 'salvar' este paraíso costero de semejante amenaza en forma de insecto con una batalla bíblica entre el bien y el mal. "Este es el Jardín del Edén y estamos luchando contra Satanás", asume.