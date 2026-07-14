Bárbara Sánchez, presidenta de los nutricionistas del fútbol español, sobre el calor en el Mundial: "Cuando un futbolista pierde un 2% de su peso ya no está tan concentrado"

El Mundial de Fútbol 2026, desde el punto de vista del físico de los futbolistas, ha sido muy diferente al resto de Copas del Mundo. Los factores decisivos han sido la mayor cantidad de partidos (se ha añadido la eliminatoria de dieciseisavos al ampliarse el número de selecciones); las altas temperaturas y los grandes desplazamientos al disputarse el torneo en tres países extensos como EEUU, Canadá y México.

En consecuencia, el campeonato ha supuesto todo un desafío para los nutricionistas deportivos con los que cuentan las selecciones. Bárbara Sánchez, presidenta de la Asociación de Dietistas-Nutricionistas en Equipos de Fútbol Español (ADNEFE), ha explicado, en el podcast Fit Generation Nutrición, qué es lo que ha hecho diferente al Mundial 2026 en lo que respecta al cuidado del estado físico de los futbolistas.

La experta ha subrayado que "el calor tiene muchísimo efecto sobre todo a nivel de deshidratación. Se estima que cuando un futbolista pierde en agua un 2% del peso corporal que tenía antes de empezar la actividad física, le afecta a nivel de rendimiento".

Y eso no es todo, la deshidratación también afecta a los jugadores, según Bárbara Sánchez, "a nivel cognitivo. El jugador no está tan concentrado, por lo que no va a hacer esos movimientos que necesita o no va a estar tan atento".

Cómo logran los nutricionistas que los jugadores estén hidratados

La presidenta de ADNEFE ha señalado que, para evitar esos problemas, "lo que intentamos es que se hidraten bien, ya no durante o después (una vez que están deshidratados) sino antes para prevenir esa deshidratación previa".

En ese sentido, la nutricionista deportiva ha detallado que "solo con agua a veces no es suficiente, sobre todo cuando estamos hablando de estas temperaturas altas con humedad muy alta. En ese caso, tenemos que reponer también electrolitos porque estás sudando no solamente agua, sino también el sodio, entonces hay que reponer ese sodio".

Respecto a la hidratación una vez que los jugadores están sobre el césped, Bárbara Sánchez ha precisado que "antes del partido o en el descanso, podemos optar por una comida sólida. Si es durante el partido, un campo de fútbol es muy grande. Hay jugadores que tienen más acceso a la bebida y otros que no pueden parar a beber, entonces tienen que aguantar hasta la pausa de hidratación. Ahí es donde intentamos darles algo de muy rápida asimilación como puede ser una bebida isotónica o una bebida con electrolitos".

La importancia de la capacidad de adaptación en el Mundial 2026

Por otro lado, la especialista ha resaltado que "en este Mundial los viajes son muy largos. Va a marcar la diferencia quien mejor aclimatación tenga, el que se adapte mejor. No solamente al calor, que es verdad que hay muchos cambios de temperatura, sino también al tema del sueño".

"Son muchos viajes de por medio, muchas horas viajando, cambios de horario, jet lag… entonces el que mejor se adapte, tiene mucho ganado", ha asegurado la presidenta de ADNEFE.