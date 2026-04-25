Hasta Isaías Lafuente se ha pronunciado sobre este momento de María Guardiola en su toma de posesión: no ha sido el único

María Guardiola ha tomado posesión este viernes y se convierte por segunda vez en presidenta de la Junta de Extremadura. La nueva líder extremeña ha protagonizado un acto en Mérida al que han asistido más de 400 invitados.

Entre ellos, autoridades civiles, judiciales y militares, así como el presidente del Senado, Pedro Rollán; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; o la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, entre otros.

Pero lo realmente llamativo es el lugar que ha escogido para tomar posesión. Después de que fuera investida el pasado miércoles en la Asamblea de Extremadura, ha pensado que era una gran idea jurar su nuevo cargo en el Anfiteatro Romano de Mérida.

No han sido pocos los que han alucinado con que María Guardiola decidiera jurar su cargo en un lugar como el Anfiteatro de Mérica. El exdiputado en el Parlamento Europeo, político y jurista español, Ignasi Guardans, ha tachado la escena de "qué cosa tan ridícula".

Y no ha sido el único. El periodista Isaías Lafuente también ha reaccionado desde su perfil en la red social X. "Tomar posesión de tu cargo en el escenario donde se cruzaban la tragedia y la comedia sin solución de continuidad. Hay que reconocer que el asesor ha hilado muy fino...", ha asegurado.

"Extremadura está cansada de bandos"

Durante su discurso, la nueva líder extremeña ha asegurado que "nuestros derechos no van a estar sometidos a ningún vaivén político". "Los servicios públicos, el bienestar, y la vida de las personas van a ser la máxima prioridad del gobierno de la Junta. Y eso no es negociable. No es matizable", ha señalado.

"Yo creo en la política. No tuerzo el gesto cuando pronuncio esa palabra. No pienso que todos los políticos somos iguales. Creo que hay bondad y escucha en todos los partidos y en todas las instituciones. Y que desde ahí debemos construir nuestra convivencia. Creo que la gestión pública es un reto y una responsabilidad que hay que asumir con dignidad y con limpieza", ha asegurado.

María Guardiola también ha explicado que ella quiere "piel, cercanía y una administración al servicio de las personas, y no a las personas al servicio de la administración". "Y vamos a seguir mejorando muchas cosas. Vamos a tomar decisiones con firmeza y con valentía. Porque Extremadura merece una mirada más honda y más ambiciosa. Merece instituciones a la altura de su gente", ha expuesto.

"No nos dejemos achantar. No nos dejemos utilizar. Somos libres. Y eso significa que podemos defender nuestra visión de la vida sin temor a ser silenciados o expulsados del debate público. Yo quiero tertulias en los bares y en las plazas, y quiero cenas familiares donde no sea un tabú hablar de política", ha sentenciado.