Uno de cada cuatro españoles ya elige su próximo viaje mirando Instagram o TikTok y los expertos avisan: "Nos convertimos en viajeros clones"

La forma de viajar está cambiando, y no precisamente hacia modelos más sostenibles o conscientes. Cada vez más personas eligen su destino en función de lo que ven en redes sociales, replicando rutas, fotos y experiencias que ya han sido consumidas miles de veces.

Este fenómeno, impulsado por plataformas como Instagram y TikTok, no solo está homogeneizando la experiencia turística, sino que también está intensificando la masificación en determinados lugares, convertidos en escenarios virales.

Tal y como recoge una información de El Confidencial, uno de cada cuatro españoles ya decide sus viajes en función de lo que ve en estas plataformas. Una tendencia que preocupa a expertos del sector, que advierten de un cambio profundo en la forma de viajar: menos interés por la cultura o la experiencia local y más obsesión por reproducir la imagen perfecta. El resultado es una especie de turismo en serie, donde destinos icónicos se saturan mientras otros quedan invisibilizados, y donde el viaje pierde parte de su sentido original para convertirse en contenido.

El "efecto Instagram": viajar para repetir la foto

El fenómeno tiene nombre propio: "efecto Instagram". Consiste en elegir destinos por su atractivo visual con un objetivo claro: replicar imágenes ya vistas en redes sociales. El resultado es cada vez más evidente en enclaves como el Coliseo de Roma o la Sagrada Familia, donde miles de personas se concentran a diario para hacerse exactamente la misma fotografía.

"Viajamos para reproducir imágenes, no para vivir experiencias", explican desde Indhai Travel, una agencia de viajes sostenible afincada en Bali y fundada por dos españoles.

Y la consecuencia directa de esta nueva forma de viajar es una homogeneización del turismo: mismos lugares, mismos encuadres, mismos itinerarios. Una especie de copia masiva donde la originalidad queda en segundo plano.

Tours diseñados para posturear

El impacto de esta tendencia ha llegado incluso a la industria turística. Cada vez es más habitual encontrar ofertas como "tour para Instagram" en destinos como Bali o Barcelona, rutas pensadas específicamente para recorrer los puntos más fotogénicos.

"Detectamos que los viajeros querían visitar los lugares más virales y adaptamos la oferta", explica Enrique Espinel, de Civitatis, en declaraciones recogidas por El Confidencial. Lo que comenzó como una adaptación puntual se ha convertido en todo un modelo de negocio.

Sin embargo, no todos lo ven con buenos ojos. "Estamos convirtiendo el mundo en un decorado", lamenta una viajera entrevistada, que recuerda cómo en algunos templos de Bali los turistas hacen colas de horas simplemente para una foto, ignorando por completo el valor cultural o espiritual del lugar.

Ante esta situación cada vez más común, expertos del sector coinciden en que el turismo ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. "Antes se viajaba para conocer la cultura o la gastronomía; ahora muchas veces se hace por apariencia", señalan. La lógica del "check" (visitar un sitio solo para tacharlo de la lista) se impone frente a la experiencia profunda.

Este cambio no es inocuo. Además de alimentar la masificación turística, también puede generar situaciones de riesgo con personas que se saltan las normas de seguridad para conseguir la imagen perfecta. Pero, sobre todo, transforma la relación del viajero con el destino: lo importante deja de ser lo que se vive y pasa a ser lo que se muestra.

¿Hay alternativa al turismo de escaparate?

Pese a todo, empieza a surgir una corriente que apuesta por un turismo más consciente. Cada vez más viajeros buscan destinos menos masificados y experiencias más auténticas, alejadas del circuito viral.

"No queremos ser catastrofistas, pero tampoco negar la realidad: o viajamos de forma más responsable o los destinos no podrán soportarlo", advierten desde el sector del turismo sostenible. Algunas ciudades europeas ya han empezado a tomar medidas para frenar la saturación, como tasas turísticas o limitaciones de acceso a determinados espacios.

El debate está sobre la mesa: ¿Seguiremos viajando para conseguir la foto perfecta o recuperaremos el sentido original del viaje? De momento, la tendencia parece clara. Y la advertencia también: si nada cambia, corremos el riesgo de convertirnos, como señalan los expertos, en auténticos "viajeros clones".