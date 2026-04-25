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Mónica García anuncia que optará a las primarias de Más Madrid para intentar arrebatar el poder a Ayuso en Madrid
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Mónica García anuncia que optará a las primarias de Más Madrid para intentar arrebatar el poder a Ayuso en Madrid

La actual ministra de Sanidad ha confirmado este sábado que peleará por ser la candidata de Más Madrid para intentar vencer en elecciones autonómicas de 2027: "Quiero que se vaya Ayuso, quiero que se vayan sus políticas dañinas".

Sergio Coto
Sergio Coto
La ministra de Sanidad, Mónica García.
La ministra de Sanidad, Mónica García.Europa Press via Getty Images

Elecciones, elecciones y más elecciones. La rueda electoral no ha hecho nada más que arrancar en diferentes comunidades autónomas y este sábado ha sido el turno de la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha anunciado que se presentará a las primarias de Más Madrid para intentar arrebatar el poder a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de, previsiblemente, mayo de 2027.

En la III edición de la verbena 'La Madrileña', la titular de Sanidad ha asegurado que quiere convertirse en la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. "Quiero que se vaya Ayuso, quiero que se vayan sus políticas dañinas", ha asegurado.

Mónica García ha asegurado desde el auditorio del parque Paraíso del madrileño barrio de San Blas-Canillejas que ha aprendido a que "si quieres cambias las cosas, tienes que ir a la raíz de los problemas".

"Si queremos cambiar esa raíz, tenemos que gobernar Madrid. Después de mucho pensarlo, he tomado una decisión. Si me acompañáis, si me dais vuestro respaldo, quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid", ha explicado durante su intervención.

"Quiero hacerme cargo"

Mónica García ha expresado que "no puede ocultar" que Madrid le corre "por las venas". "Hemos impulsado la ley Quirón, hemos blindado la sanidad, hemos ampliado derechos y hemos abierto camino. Y lo vamos a seguir haciendo. Quiero hacerme cargo, que merezca la pena militar y hacer política", ha subrayado.

Mónica García ha recalcado que quiere recorrer este camino "de la mano de Manuela, de Rita, de Edu y, por supuesto, de Emilio". "Todos juntos. Nos necesitamos todos. Emilio, eres uno de nuestros mayores valores. Edu, Rita, Manuela, Tesh, Alda, diputados, concejales, concejalas, militantes. Nos necesitamos todas", ha añadido.

Por todo ello, ha animado a "reconquistar" el futuro "codo con codo con todo el equipo". "Estoy convencida de que podemos ganar y recuperar Madrid para su gente. Os pido que llamemos a cada puerta, que llamemos a cada barrio, que llamemos a cada persona. Es hora de recuperar la autoestima y el tiempo perdido", ha trasladado.

Sergio Coto
Sergio Coto
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Redactor de tecnología, economía y actualidad y responsable de fin de semana de El HuffPost. Lleva más de un año cubriendo los principales movimientos, novedades y eventos de la industria tecnológica y siempre pendiente de la actualidad política, económica y global. Contándolo todo de una forma más cercana y rigurosa. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó antes en 20 Minutos, El Mundo, Bankinter, LaSexta y ElPlural.com.

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