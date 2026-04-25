Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Estefanía, profesora de infantil española en Australia: "Con bebés no puedes estar con más de cuatro niños, y con niños de 3 a 5 años el máximo es once por profesor"
Sociedad
Sociedad

Estefanía, profesora de infantil española en Australia: "Con bebés no puedes estar con más de cuatro niños, y con niños de 3 a 5 años el máximo es once por profesor"

La docente subraya una de las principales diferencias en el ámbito educativo entre el país oceánico y España.

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
Un salón de preescolar.
Un salón de preescolar.Getty Images

Inmigrar a un nuevo país representa, para muchas personas, salir de su zona de confort. Adaptarse a una nueva cultura, establecerse personal y profesionalmente en un país ajeno son retos a los cuales los inmigrantes deben afrontarse.

La determinación juega un papel clave en este proceso de amoldamiento; Estefanía Badía es prueba de ello. Se trata de una mujer española, quien a sus 26 años decidió abandonar su tierra natal, Málaga, para mudarse, en primera instancia, a Irlanda.

La experiencia en el extranjero significó una transformación total en la vida de Badia. Tras vivir en el norte de Europa un tiempo, la andaluza proyectaba su vida fuera de España. “Yo tenía muy claro que no me quería volver todavía”, comenta en entrevista para el medio local, Málaga Hoy

Continuar con el aprendizaje de un segundo idioma la motivó a radicarse en Australia; además, percibía que el estilo de vida del país oceánico se ajustaba con el de ella. “Sentía que no era mi momento de volver a Málaga y necesitaba mejorar el inglés. Para mí, Australia era el sitio ideal, sobre todo por el clima y la calidad de vida”, señala. 

La diferencia en el sistema educativo 

Desde que llegó a territorio australiano, Badía se sintió en el lugar correcto. Sin embargo, todo ha sido color de rosas; encontrar un trabajo no fue una tarea fácil para la malagueña. “Lloré mucho porque me rechazaban y no tenía a nadie que me guiara”, confiesa.

Por otra parte, a ella no le apetecía trabajar en ningún otro sector que no fuese el de la educación infantil. “Yo no quería trabajar de otra cosa, quería ejercer mi profesión”, complementa. Su esfuerzo dio frutos y logró conseguir curro como maestra.

Uno de los aspectos que más le ha llamado la atención es el ratio de estudiantes. “Con bebés no puedes estar con más de cuatro, y con niños de 3 a 5 años el máximo es once por profesor”, detalla.

Asimismo, la española resalta las estrategias pedagógicas que se implementan en Australia, una dinámica que difiere por completo de la de nuestro país. “Aquí no usamos fichas ni libros, todo se basa en la creatividad. ”, sostiene.  “Si están interesados en los insectos, por ejemplo, organizo actividades para que los busquen en la naturaleza, hacemos yoga o manualidades”, explica Badia.

Ya han pasado 3 años desde que la docente emigró. Finalmente, la mujer manifiesta su felicidad de vivir en el extranjero, pero no descarta volver a Málaga en algún punto de su vida. “Me gustaría probar a vivir otra vez en el futuro”, concluye. 

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
MOSTRAR BIOGRAFíA

Nacido en Bogotá, Colombia. Redactor del HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Javeriana y Máster de Marketing Deportivo de la Escuela Universitaria Real Madrid. Ha trabajado en varios medios deportivos como Gol Caracol, Vavel Colombia y La Nueva Tendencia. En el HuffPost escribe sobre distintas temáticas relacionadas con los ámbitos de sociedad, salud e internacional.

EL HUFFPOST PARA MIVET

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos