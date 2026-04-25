Confirmado: cada vaquero que compras gasta 6.000 litros de agua, el equivalente a 937 descargas del retrete o 70 duchas de 10 minutos

El vaquero sostenible ya es una realidad. La fabricación de la prenda de ropa más popular del mundo es un desastre para el planeta. La producción de un vaquero requiere casi 6.000 litros de agua. Esto equivale a 70 duchas de 10 minutos o a 937 descargas del retrete que se consumen en el cultivo del algodón y en los procesos de teñido y lavado que se repiten durante todo el proceso. Pero la versión ecológica está a punto de llegar.

Javier Goyeneche, fundador y presidente de Ecoalf, asegura en declaraciones a EL PAÍS, que se han lanzado a la aventura de hacer un vaquero sostenible. Dice que varias compañías le habían propuesto crear una licencia de la marca para denim, "pero lo que solían proponernos no nos compensaba. No tenemos necesidad de abrir nuevas líneas si no suponen un paso adelante en la sostenibilidad".

En 2021, se propusieron imaginar cómo sería la prenda según su marca, desde la materia prima hasta los acabados y patronajes. "Si al final del proceso hubiera tenido la sensación de que no estábamos aportando algo valioso a la industria, no hubiéramos lanzado el denim". La idea está a punto de salir al mercado.

La época dorada del vaquero

Según los datos consultados por el periódico, la línea, que se compone de un vaquero masculino, dos femeninos, y varias camisas, llega a sus tiendas en un momento en que "la prenda vive un momento dorado". En 2024 el mercado global del vaquero enía un valor de 86.700 millones de dólares, y se cree que para 2030 superará los 121.000 millones de dólares. Además, la prenda ha recuperado su protagonismo en los eventos más populares del planeta, vistiendo a personalidades como Julia Roberts o Amanda Seyfries o Lady Gaga.

"En 2021 nos propusimos crear un producto que no existía en el mercado: un vaquero absolutamente reciclable, sin elastano, de algodón regenerativo, con un pigmento índigo natural con cero químicos, que consumiera una cantidad mínima de agua y con botones desmontables", describe Juele Sohn, directora creativa del producto en conversación con EL PAÍS. Las aspiraciones fueron satisfechas.

Las encargadas de llegar a la fabricación del tejano sostenible coinciden en que el proceso no ha sido sencillo y que la "meticulosa sostenibilidad" puede ser hasta tres veces más cara que la convencionalidad. "Ecoalf nació con un margen bruto muy pequeño, si hubiéramos tenido que aplicar todos los costes, por ejemplo de sacar la basura del océano, recogerla, categorizarla y convertirla en polímero, todos los productos serían entre un 30% o un 35% más caros", culmina el fundador de la marca en su entrevista.