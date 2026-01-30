Hasta Russell Crowe se rinde a Carlos Alcaraz: usa dos palabras que definen a la perfección lo que ha hecho el murciano en Australia

Pocas palabras quedan ya para definir la espectacular carrera de Carlos Alcaraz a sus 22 años. El tenista murciano ha logrado plantarse en su primera final del Open de Australia tras un partido de más de cinco horas y media contra Zverev.

En la final le esperan Sinner o Djokovic. Pero el periplo hasta la final no ha sido sencillo. En esta semifinal, Alcaraz ha llegado a tener calambres y náuseas, lo que le ha hecho perder dos sets seguidos.

Contra todo pronóstico, Carlos Alcaraz se ha repuesto y ha ganado (6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5). Si este domingo se alza con el título será el jugador más joven en levantar los cuatro grandes: Roland Garros, US Open, Wimbledon y Australia.

Reacciones a la victoria

La victoria de Alcaraz contra Zverev ha propiciado cientos de reacciones de todo el mundo en X, donde personas como el actor Russell Crowe, australiano, ha querido comentar lo que ha hecho el murciano.

"Carlos… amazing", ha dicho el ganador del Oscar por Gladiator. Algo así como "Carlos... increíble".

Recuerdo a Fernando Alonso

Además, como total dominador de las redes sociales, Alcaraz ha querido tener un gesto con la afición española y se ha acordado nada más y nada menos que de Fernando Alonso.

El tenista murciano se ha puesto a la pata coja, apoyado en su pierna izquierda y con la rodilla derecha levantada hacia arriba, los brazos doblados y colocados en paralelo con el suelo y la cabeza agachada, tal y como si fuera una grulla.

Esa celebración no ha sido casual, ya que fue la que hizo el piloto asturiano Fernando Alonso cuando ganó Gran Premio de Japón 2006 en Suzuka, en plena disputa con Michael Schumacher por el Mundial que acabaría ganando.

Ha sido el mismo Alcaraz el que ha compartido las dos fotos, dejando a sus millones de seguidores totalmente fascinados.