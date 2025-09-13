Hay a quien le faltan palmas para aplaudir lo que Zahara ha hecho en su último concierto: "Es una reina"

Hay a quienes les faltan palmas para aplaudir a la cantante Zahara por lo que ha hecho durante su concierto en el Granada Sound. Bien se sabía la polémica al conocerse que el festival—entre otros como Viña Rock, el fib, Sónar o Arenal Sound— estaba vinculado con el fondo proisraelí KKR, provocando una ola masiva de reacciones y críticas.

Sin embargo, entre los muchos silencios de artistas—y otros no tanto, llegando a cancelar conciertos a pesar de los contratos—, Zahara ha respondido a la incógnita de por qué ella no ha seguido el mismo camino y se ha desvinculado del festival. La razón ha sido muy sencilla y los usuarios de las redes sociales lo han comprendido.

"No tocar este año supone asumir unas posibles consecuencias legales y económicas vinculadas a un contrato firmado que yo personalmente no puedo asumir. Por supuesto el año que viene no tocaré en ningún festival vinculado con KKR, pero con todo mi pesar los de este año no puedo eludirlos", explicó hace apenas unos días la cantante en un post de Instagram.

Pero la cosa no iba a quedar por ahí, por supuesto, los seguidores de Zahara conocen que en cada concierto suele lucir la frase "Palestina libre" en el policlean. Para lucirse, el mensae que ha proyectado durante su actuación en el Festival Sound: "No siempre podemos poner el cuerpo donde tenemos el corazón y la mente".

"Para intentar acercarme a lo que siento hoy aquí, donaré mi beneficio de este concierto a UNRWA, Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina", rezaba el texto.

Las reacciones han sido claras: "Ella es una reina". "Qué grande", ha pronunciado la usuaria @nomedalavida. Ha sido el usuario @daniieson, asistente al concierto, quien se ha hecho eco del texto: "Así sí, me faltan palmas".