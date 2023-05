A Hugo Silva le llueven los 'me gusta' por su breve reacción a un cartel de Vox en el Metro

El actor Hugo Silva está recibiendo miles de 'me gusta' en Twitter por la brevísima pero demoledora reacción que ha tenido a un cartel que Vox ha puesto en el Metro de Madrid.

En la campaña del partido de Abascal se puede leer: "Los madrileños destinan el 57% de su salario al pago del alquiler, que no para de subir":

Y más: "Pero las ayudas se las llevan siempre los mismos. El 28 de mayo, #VotaSeguro". Y, justo al lado de ese mensaje, hay una supuesta lista de los admitidos para las ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid en las que se ven apellidos como Mustapha, Kamal, El Hassan o Alí.

Tras ver esa campaña, Hugo Silva ha escrito en Twitter: "Qué fuerte lo de Vinicius...".

De hecho, hace unos días la presidenta de Vox Madrid y candidata a liderar el Ejecutivo autonómico, Rocío Monasterio, se preguntó "por qué siempre las ayudas se las llevan los mismos" y ha prometido que su partido "va a acabar con esto".

Durante una visita a Collado Villalba en este duodécimo día de campaña para las elecciones autonómicas y municipales del domingo, 28 de mayo, Monasterio ha asegurado que los vecinos de las distintas localidades y barrios de Madrid les trasladan que "las ayudas nunca les llegan a los madrileños".

"Hay muchos madrileños que no pueden más, que necesitan una ayuda para la vivienda, porque no pueden seguir dedicando el 57% de su sueldo al alquiler porque no llegan para pagar la alimentación, para cuidar a sus niños, sacar adelante el día a día... y por qué siempre las ayudas se los llevan los mismos. Esto es con lo que Vox va a acabar", ha advertido.

Precisamente la formación ha instalado este martes en varias estaciones de Metro del sur de Madrid un cartel electoral en el que carga contra las ayudas al alquiler destinadas a inmigrantes mientras los españoles padecen dificultades para hacer frente a este gasto en vivienda.