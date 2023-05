Feijóo está en Palma de Mallorca y dice en un mitin lo peor que podría decir

Alberto Núñez Feijóo sigue al frente de la campaña electoral del PP a tres días de unas elecciones autonómicas y generales que serán la primera prueba de fuego del líder de la oposición.

Este miércoles, el dirigente gallego ha dado un mitin en Palma de Mallorca para presentar el proyecto de la candidata del partido al Govern, Marga Prohens, y ha cometido uno de esos errores que suelen fastidiar a los autóctonos.

En un momento del mitin ha dicho: "Para mí es un orgullo visitar el mercado de La Palma, las tiendas a las que he ido, los bares en los que he podido disfrutar y las calles y ver a nuestros candidatos con simpatizantes y no tan simpatizantes". El error está en que La Palma está es una de las islas Canarias y no en Baleares.

No es el primer error geográfico de Feijóo. En el arranque de campaña, en un acto en Badajoz aludió a la ilusión que percibía en Andalucía, un lapsus que corrigió segundos después cuando fue advertido por el público del error. "Veo tanta ilusión aquí, hoy en el mitin, que voy a decir que estoy encantado de estar de nuevo en Andalucía", afirmó.