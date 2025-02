Ibai enseña lo que ha pagado por comer en el 2º mejor restaurante del mundo: "El más caro de toda mi vida"

Ibai Llanos ha estado con su hermano y con su abuelo comiendo en Asador Etxebarri, elegido segundo mejor restaurante del mundo por detrás de Disfrutar y por delante de DiverXo.

El restaurante, ubicado en Atxondo (Vizcaya), es mundialmente conocido porque todo está hecho a la brasa y por su trato casi único del producto. En este vídeo, el creador de contenido vasco ha mostrado su faceta más familiar, algo que ha gustado mucho a sus seguidores, que así se lo han hecho saber en los comentarios.

Entre los platos más destacados del menú que ha probado están las gulas, con un precio de 180 euros la ración y la carne, que ha definido como "mantequillosa". La pieza era una rubia gallega de 10 años y 38 días de maduración.

Al acabar de comer, Ibai ha hecho balance de la comida y ha señalado que la experiencia ha sido única por ser en familia: "Es el mejor sitio al que he venido nunca. Para mí, me gusta más por el concepto que Disfrutar, aunque lo disfruté muchísimo, pero este me parece que ha superado mis expectativas totalmente. Tenía muchísimas pero esto es una barbaridad".

Y por último ha enseñado la cuenta: 1784 euros. "Es el restaurante más caro al que he ido en toda mi vida. Honestamente, calidad increíble, experiencia de diez. Me ha parecido el mejor restaurante al que he ido en mi vida, lo podría poner perfectamente en el top 1".

"La carne me ha parecido la mejor que he comido nunca. Totalmente recomendado aunque ya estás viendo el precio. La calidad se paga y el servicio también", ha zanjado el exitoso streamer vasco.