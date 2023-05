Ibai prueba esta comida típica española en Londres y poco se puede añadir tras ver su reacción

Ibai Llanos ha estado en Londres por motivos laborales y ha grabado un vídeo junto a sus compañeros de viaje comiendo en un restaurante de comida española de la capital británica.

Durante el vídeo han ido llegando platos típicos de la gastronomía patria como croquetas, jamón serrano, morcilla de Burgos y hasta una tortilla de patata. Ha sido con este último plato con el que los comensales peor lo han pasado.

Después de unas croquetas ricas y una morcilla insulsa, Ibai se ha llevado a la boca una tortilla de patatas de la que, a primera vista, ha dicho que tiene "buena muy pinta" aunque "muy hecha".

"Hostia está más dura que una piedra. Si soy español a mí me acaban de llamar hijo de puta", ha dicho sobre la tortilla de patatas poniendo todo tipo de caras. "Esto es un cero. Es que está muy hecha y la patat dura. No, no. It's not spanish", ha apostillado en tono de humor.

Cuando ha llegado otro de sus colegas le han pedido que pruebe la tortilla para ver su reacción y ha sido similar a la de Ibai.

Después ha probado jamón ibérico del que ha dicho que "comparado con la tortilla es dios". También han comido calamares, patatas bravas, chorizo a la riojana, gambas al ajillo boquerones y hasta un cachopo que dejaba mucho que desear, básicamente porque parecía un filete empanado.

Sobre el local ha dicho que cinco productos estaban malos pero que "en contexto Londres" no está tan mal. "Mi nota final es, por la gente que me ha acompañado aquí, un 10", ha señalado Ibai.