Ibai responde a los que critican a Rōnin FC por no estar vinculado con el fútbol catalán

El nuevo proyecto del streamer Ibai Llanos ya está en marcha. Cuando se propone algo, se lo toma muy en serio y, además, a lo grande. Su nuevo reto como creador de contenido ha sido fundar un nuevo equipo de fútbol, el deporte que siempre le ha apasionado desde pequeño, además de los videojuegos.

Se trata de Rönin FC, que empezará desde la cuarta división catalana de fútbol y cuyo objetivo es ascender todo lo posible a lo largo de los años, por lo que se trata de un proyecto a largo plazo. Tras los recientes fichajes disputaron varios amistosos y el último ha sido contra el CE Llaveneres, un partido en abierto y que ha llenado el campo municipal. El partido terminó 1-2 a favor de los de Ibai.

El vasco ha sido entrevistado por TVMataró, que le ha preguntado por las críticas recibidas en redes sociales que achacaban que su equipo no está para nada vinculado al fútbol catalán, especialmente por el nombre.

Ha contestado muy fiel a su estilo, con honestidad y la calma que le caracteriza cuando tiene que dar este tipo de declaraciones. Según ha respondido, la "gran mayoría de nuestros jugadores y miembros del staff son de Cataluña, al final vivimos aquí".

"Solo tenemos tres semanas de historia"

"El club no tiene ningún vínculo a nivel nombre y demás porque al final a nuestro club lo sigue mucha gente en redes sociales, gente de diferentes sitios de España, sobre todo de diferentes lugares de Latinoamérica. Al final, Rubí tiene su propio equipo, San Cugat (del Vallés) tiene su propio equipo, Mira-sol tiene su equipo. Yo quería crear algo que no tuviese vínculo con nada porque nuestro club no tiene historia, lleva tres semanas de historia", ha explicado Ibai.

"Queremos dedicarlo un poco a las redes sociales, un club, en ese sentido, más modernos que los propios clubs de barrio o de ciudad, que tienen más de un siglo de historia, nosotros solo tres", ha añadido.