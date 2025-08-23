Uno de los medios más importantes de Ecuador se hace eco de lo último que ha hecho Ibai Llanos

El diario El Universo, uno de los periódicos más importantes de Ecuador, ha publicado un artículo en el que ha hablado y analizado una de las últimas acciones que ha hecho el streamer español Ibai Llanos.

El creador de contenido dio a conocer hace una semana, a través de las redes sociales, la puesta en marcha de una nueva competición: "El mundial de los desayunos. Empieza el torneo del año".

"El streamer español Ibai Llanos organiza un 'mundial de desayunos' que enfrenta a dieciséis países para elegir, a través de votaciones en redes sociales, cuál es el mejor desayuno del mundo. El formato es similar al de una Copa del Mundo, con octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final", han detallado desde El Universo.

El sistema de votación no es nada complicado. De hecho, solo hace falta darle 'me gusta' a los comentarios que el creador de contenido de Bilbao haga, con el nombre de los países candidatos.

"Aunque la dinámica principal se desarrolla en redes, el creador ha dejado abierta la posibilidad de realizar transmisiones por Twitch, plataforma donde suele concentrar a millones de seguidores", han explicado desde el medio ecuatoriano.

Tras ello, han hablado de cuál será el desayuno con el que Ecuador participará en la competición. "Ecuador forma parte del cuadro de dieciséis y tendrá que medirse a Guatemala en la primera ronda. La expectativa está en cuál será el plato que represente al país", ha contado.

"Entre las opciones que más suenan están el tigrillo, mezcla de plátano verde majado con queso, huevo y a veces chicharrón; el encebollado, preparado con albacora, yuca y cebolla, que muchos ecuatorianos consumen también en las mañanas; el bolón de verde, una bola de plátano majado rellena de queso o chicharrón que es parte de los desayunos tradicionales en todas las regiones", ha asegurado el medio ecuatoriano, antes de que Ibai revelara el elegido.

El creador de contenido español ha publicado este viernes el desayuno con el que Ecuador participa. Es una de las opciones que se comentaba, el bolón de verde. "Es masa de plátano verde con queso y chicharrón. Esta bola es el bolón de verde por parte de Ecuador", ha contado Ibai Llanos.