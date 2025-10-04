Ignatius Farray se fija en estos 35 segundos de Ayuso y no se deja nada (pero nada) en el tintero

El cómico Ignatius Farray suele ser uno de los usuarios más activos en redes sociales y no ha dudado en reaccionar al ver una intervención de 35 segundos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que están dando mucho que hablar.

La dirigente madrileña asistió al Real Estate Forum, foro internacional de inversión organizado por el fondo BlackRock y no dudó en tener palabras de agradecimiento por ello, pese a la situación de la vivienda en la capital española.

"Muchísimas gracias a BlackRock por elegir Madrid para desarrollar este foro de inversión en el sector inmobiliario. Les aseguro, y no exagero, que se encuentran en el mejor momento y en el mejor lugar para hacer algo así, para pensar en sus inversiones y poner sobre la mesa nuevas ilusiones, proyectos y desafíos", señaló.

Ayuso también aprovechó para defender, con pulla incluida para el Gobierno de España, que "es fundamental analizar lo que se hace y lo que no se va a hacer". "¿Qué no se va a hacer? No vamos a intervenir la vivienda ni del alquiler ni la venta", aseguró.

Al ver la escena de 35 segundos de Ayuso, Ignatius Farray ha reaccionado al vídeo que ha compartido el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en el que así es el modelo de Ayuso: "O lo reventamos o nos echan".

"Están saqueando España… Se les llena la boca con la palabra España, y al final lo único que quieren es apropiársela para venderla al mejor postor y ellos llevarse su miserable trocito del pastel también", ha contestado Ignatius Farray, en un mensaje que suma más de 2.000 me gusta en un solo día.

"¿Por qué van de españoles cuando en el fondo son un puñado de espabilados que quieren pegar el pelotazo?", ha cuestionado el cómico canario en un segundo mensaje en la red social X.