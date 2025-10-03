Pocas veces ha sido Jesús Cintora tan duro como para responder a la última de Ayuso: "Hay que ser mala gente"

Jesús Cintora se ha salido del plató de Malas Lenguas para mandar un contundente mensaje a Isabel Díaz Ayuso y a algunos de los dirigentes del PP de la Comunidad de Madrid.

Para el presentador de TVE, hay que ser "mala gente" para referirse como lo han hecho ellos a las personas, muchas de nacionalidad española, que se han unido a la Flotilla para mandar ayuda a Gaza.

"Hay que ser mala gente para describir a gente que se juega la vida en una flotilla porque lo que se está cometiendo por parte de Israel es una barbaridad describirla como batucada, para hablar de la Flotilla, o gente que hace esto para llevarse subvenciones", ha dicho, poniendo como ejemplo lo que decía Ayuso.

"Pero ya se han dado el baño. Y ahora pues vengan subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto", espetó la mandataria autonómica a Más Madrid este jueves en la Asamblea.