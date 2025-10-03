Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Pocas veces ha sido Jesús Cintora tan duro como para responder a la última de Ayuso: "Hay que ser mala gente"
Virales

Virales

Pocas veces ha sido Jesús Cintora tan duro como para responder a la última de Ayuso: "Hay que ser mala gente"

Lo ha hecho desde fuera del plató de 'Malas Lenguas'.

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Jesús Cintora en 'Malas Lenguas'

Jesús Cintora se ha salido del plató de Malas Lenguas para mandar un contundente mensaje a Isabel Díaz Ayuso y a algunos de los dirigentes del PP de la Comunidad de Madrid. 

Para el presentador de TVE, hay que ser "mala gente" para referirse como lo han hecho ellos a las personas, muchas de nacionalidad española, que se han unido a la Flotilla para mandar ayuda a Gaza. 

"Hay que ser mala gente para describir a gente que se juega la vida en una flotilla porque lo que se está cometiendo por parte de Israel es una barbaridad describirla como batucada, para hablar de la Flotilla, o gente que hace esto para llevarse subvenciones", ha dicho, poniendo como ejemplo lo que decía Ayuso. 

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

"Pero ya se han dado el baño. Y ahora pues vengan subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto", espetó la mandataria autonómica a Más Madrid este jueves en la Asamblea. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 